Duell der Enttäuschten beim FC Nöttingen, Normannia will nachlegen

Am 2. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg treffen die erfolgreichen Teams der ersten Runde auf neue Herausforderungen. Nachdem Normannia Gmünd, Pforzheim und Ravensburg überzeugende Siege einfuhren, erwarten sie nun neue Gegner. Ein spannender Tag für Aufsteiger und etablierte Teams gleichermaßen, die sich weiter im oberen Tabellendrittel behaupten möchten. Viel Brisanz gibt es auch bei der Partie zwischen Aufsteiger Türkspor Neckarsulm und dem SSV Reutlingen. Wie wird das Match enden? Mache bei der WhatsApp-Umfrage auf FuPa mit.
---
Der SV Oberachern trifft am Freitagabend auf den Karlsruher SC II, der in der ersten Runde mit 0:4 gegen 1. CfR Pforzheim unterlag. Oberachern konnte mit einem 3:2-Sieg gegen FSV Hollenbach überzeugen und wird zuhause nachlegen wollen.
---
Der FC Nöttingen konnte das erste Spiel nicht gewinnen und musste eine 1:5-Niederlage gegen 1. FC Normannia Gmünd hinnehmen. Göppingen verlor ebenfalls 1:3 gegen FV Ravensburg. Beide Mannschaften wollen an diesem Spieltag endlich Punkte holen, um den Rückstand zu verkürzen.
---
Der Aufsteiger FC Denzlingen unterlag zum Saisonstart mit 1:2 gegen VfR Mannheim. Mannheim spielte 1:1 gegen TSG Backnang und strebt nun nach dem ersten Sieg der Saison. Denzlingen wird zu Hause auf den ersten Punktgewinn hoffen.
---
FC 08 Villingen siegte mit 4:3 im ersten Spiel gegen SSV Reutlingen und möchte nun mit einem weiteren Heimsieg nachlegen. Essingen gewann mit 2:1 gegen FSV 08 Bietigheim-Bissingen und wird versuchen, auch in Villingen erfolgreich zu sein.
---
Beide Teams starteten ohne Sieg: TSG Backnang spielte 1:1 gegen VfR Mannheim, während FSV Hollenbach mit 2:3 gegen SV Oberachern verlor. Das Duell am Samstagmittag wird für beide Mannschaften ein wichtiges Spiel, um sich in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren.
---
FV Ravensburg feierte einen 3:1-Sieg gegen 1. Göppinger SV und hat mit VfR Aalen einen weiteren schwierigen Gegner vor der Brust. Aalen siegte 2:1 gegen FC Denzlingen und möchte auch auswärts drei Punkte holen, um in der oberen Tabellenregion zu bleiben.
---
Der 1. FC Normannia Gmünd setzte sich mit 5:1 gegen FC Nöttingen durch und steht nun als Tabellenführer da. FSV 08 Bietigheim-Bissingen verlor das erste Spiel gegen TSV Essingen mit 1:2 und ist auf Wiedergutmachung aus, wenn der Spitzenreiter in Bietigheim zu Gast ist.
---
Türkspor Neckarsulm gewann sein erstes Spiel mit 4:2 gegen Türkischer SV Singen und möchte nun den zweiten Sieg einfahren. SSV Reutlingen musste sich 3:4 gegen FC 08 Villingen geschlagen geben und wird versuchen, gegen Neckarsulm zu punkten.
---
Pforzheim siegte mit 4:0 beim Karlsruher SC II und ist gut in die Saison gestartet. Türkischer SV Singen musste sich zu Hause 2:4 gegen Türkspor Neckarsulm geschlagen geben und wird versuchen, im Duell mit Pforzheim erste Punkte zu holen.
__________________________________________________________________________________________________
