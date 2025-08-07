 2025-08-07T08:03:27.630Z

Allgemeines
Duell der Enttäuschten beim FC Nöttingen, Normannia will nachlegen

Oberliga Baden-Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 2. Spieltags

Am 2. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg treffen die erfolgreichen Teams der ersten Runde auf neue Herausforderungen. Nachdem Normannia Gmünd, Pforzheim und Ravensburg überzeugende Siege einfuhren, erwarten sie nun neue Gegner. Ein spannender Tag für Aufsteiger und etablierte Teams gleichermaßen, die sich weiter im oberen Tabellendrittel behaupten möchten. Viel Brisanz gibt es auch bei der Partie zwischen Aufsteiger Türkspor Neckarsulm und dem SSV Reutlingen. Wie wird das Match enden? Mache bei der WhatsApp-Umfrage auf FuPa mit.

Morgen, 18:30 Uhr
SV Oberachern
SV OberachernOberachern
Karlsruher SC
Karlsruher SCKarlsruhe II
Der SV Oberachern trifft am Freitagabend auf den Karlsruher SC II, der in der ersten Runde mit 0:4 gegen 1. CfR Pforzheim unterlag. Oberachern konnte mit einem 3:2-Sieg gegen FSV Hollenbach überzeugen und wird zuhause nachlegen wollen.

Sa., 09.08.2025, 14:00 Uhr
FC Nöttingen
FC NöttingenFC Nöttingen
1. Göppinger SV
1. Göppinger SV1. Göpp. SV
Der FC Nöttingen konnte das erste Spiel nicht gewinnen und musste eine 1:5-Niederlage gegen 1. FC Normannia Gmünd hinnehmen. Göppingen verlor ebenfalls 1:3 gegen FV Ravensburg. Beide Mannschaften wollen an diesem Spieltag endlich Punkte holen, um den Rückstand zu verkürzen.

Sa., 09.08.2025, 14:00 Uhr
FC Denzlingen
FC DenzlingenDenzlingen
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
Der Aufsteiger FC Denzlingen unterlag zum Saisonstart mit 1:2 gegen VfR Mannheim. Mannheim spielte 1:1 gegen TSG Backnang und strebt nun nach dem ersten Sieg der Saison. Denzlingen wird zu Hause auf den ersten Punktgewinn hoffen.

Sa., 09.08.2025, 14:00 Uhr
FC 08 Villingen
FC 08 VillingenVillingen
TSV Essingen
TSV EssingenTSV Essingen
FC 08 Villingen siegte mit 4:3 im ersten Spiel gegen SSV Reutlingen und möchte nun mit einem weiteren Heimsieg nachlegen. Essingen gewann mit 2:1 gegen FSV 08 Bietigheim-Bissingen und wird versuchen, auch in Villingen erfolgreich zu sein.

Sa., 09.08.2025, 15:00 Uhr
TSG Backnang
TSG BacknangTSG Backnang
FSV Hollenbach
FSV HollenbachHollenbach
Beide Teams starteten ohne Sieg: TSG Backnang spielte 1:1 gegen VfR Mannheim, während FSV Hollenbach mit 2:3 gegen SV Oberachern verlor. Das Duell am Samstagmittag wird für beide Mannschaften ein wichtiges Spiel, um sich in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren.

Sa., 09.08.2025, 15:30 Uhr
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb.
VfR Aalen
VfR AalenVfR Aalen
FV Ravensburg feierte einen 3:1-Sieg gegen 1. Göppinger SV und hat mit VfR Aalen einen weiteren schwierigen Gegner vor der Brust. Aalen siegte 2:1 gegen FC Denzlingen und möchte auch auswärts drei Punkte holen, um in der oberen Tabellenregion zu bleiben.

Sa., 09.08.2025, 15:30 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen
1. FC Normannia Gmünd
1. FC Normannia GmündNorm. Gmünd
Der 1. FC Normannia Gmünd setzte sich mit 5:1 gegen FC Nöttingen durch und steht nun als Tabellenführer da. FSV 08 Bietigheim-Bissingen verlor das erste Spiel gegen TSV Essingen mit 1:2 und ist auf Wiedergutmachung aus, wenn der Spitzenreiter in Bietigheim zu Gast ist.

Sa., 09.08.2025, 17:00 Uhr
Türkspor Neckarsulm
Türkspor NeckarsulmTürk Neckars
SSV Reutlingen
SSV ReutlingenReutlingen
Türkspor Neckarsulm gewann sein erstes Spiel mit 4:2 gegen Türkischer SV Singen und möchte nun den zweiten Sieg einfahren. SSV Reutlingen musste sich 3:4 gegen FC 08 Villingen geschlagen geben und wird versuchen, gegen Neckarsulm zu punkten.

Wie wird das Match enden? Mache bei der WhatsApp-Umfrage auf FuPa mit.

So., 10.08.2025, 14:00 Uhr
1. CfR Pforzheim
1. CfR PforzheimPforzheim
Türkischer SV Singen
Türkischer SV SingenTSV Singen
Pforzheim siegte mit 4:0 beim Karlsruher SC II und ist gut in die Saison gestartet. Türkischer SV Singen musste sich zu Hause 2:4 gegen Türkspor Neckarsulm geschlagen geben und wird versuchen, im Duell mit Pforzheim erste Punkte zu holen.

