Duell der Dorfclubs: Schwaig möchte gegen Erlbach weiter marschieren

Schwaig – Zum nächsten Dorfclub-Duell machen sich die Sportfreunde des FC Schwaig heute Abend auf die Reise. Es geht knapp 100 Kilometer in den Landkreis Altötting zum SV Erlbach . Anpfiff ist dort um 18.30 Uhr.

Erlbach mit seinen 84 Gemeindeteilen zählt rund 1200 Einwohner, Schwaig als Gemeindeteil von Oberding rund 1000. In der Tabelle der Bayernliga Süd liegen gleich drei Dorfvereine einträchtig beisammen. Pipinsried ist der Dritte im Bunde mit seinen rund 600 Einwohner. Erlbachs Sportlicher Leiter Ralf Peiß : „Wir sind derzeit mit Rang fünf und drei Punkten Rückstand auf den Zweiten, Landsberg, vollauf zufrieden, und wer weiß, was tabellenmäßig noch alles passiert.“

Er kann sich gut erinnern an das letzte Duell mit dem damaligen Landesliga-Neuling Schwaig am 14. April 2022: „Wir haben in Schwaig 1:0 gewonnen.“ Sein Team hatte als Tabellenführer fünf Spieltage vor Schluss sieben Zähler Vorsprung auf Unterföhring. „Ohne Schwaig steigen wir nicht auf“, sangen die Erlbacher Fans, mussten dies aber dann doch mit 17 Punkten Vorsprung.

Platz 13 in der ersten Saison, Platz eins und Aufstiegsverzicht danach, zuletzt als Dritter in der Relegation und dies stets mit den wenigsten Gegentreffern. Diese Entwicklung ist beeindruckend und hängt auch mit der Top-Ausbildung zusammen, die ein Großteil des Kaders in Burghausen genossen hat.

FC-Coach Donbeck erwartet „Mentalitätsspiel“

Für stimmungsvolle Fußballabende ist nicht nur Schwaig, sondern auch Erlbach bekannt. „Freitagabend-Spiele, Flutlicht, sportlich läuft’s, es ist ein besonderes Flair“, sagt der Sportchef. Beim Zuschauerschnitt liegen beide Teams knapp über 500. Nur, dass Erlbach an so einem magischen Abend 1860 München 2 geschlagen hat – Schwaig war dies nicht gelungen.

„Das wird ein Mentalitätsspiel, aber wir sind gut vorbereitet“, blickt FC-Trainer Christian „Wiggerl“ Donbeck dieser Mammut-Aufgabe entgegen. „Im Training hat’s ein paar Mal richtig gekracht, so intensiv sind die Burschen zu Werke gegangen“, erzählt Donbeck.

Klare Herangehensweise vom Coach

„Staubtrocken und humorlos verteidigen, das hat gegen Türkspor Augsburg bis auf ein paar Ausnahmen schon gut geklappt“, blickt er auf das 3:0 zurück. Jetzt warten die Perfektionisten, was Defensivarbeit angeht. Donbeck zur Personallage: „Tim Schels hat sich zum Glück nicht ganz so schwer verletzt, aber spielen wird er erst mal nicht, ansonsten ist der Kader unverändert. Sehr zufrieden bin ich mit der Entwicklung unserer jungen Spieler, die immer besser in den Herrenfußball reinfinden.“Tipp: 1:1