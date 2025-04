Hat großen Respekt vor dem kommenden Gegner: Bad Abbachs Trainer-Ikone Sepp Schuderer. – Foto: Felix Schmautz

Duell der Bezirksliga-Giganten: Fällt eine Titel-Vorentscheidung? Bad Abbach und Tegernheim kreuzen die Klingen und bringen dem jeweiligen Gegner viel Wertschätzung entgegen Verlinkte Inhalte Bezirksliga Süd Tegernheim Bad Abbach

Es ist angerichtet für den Showdown der Bezirksliga Süd. Am Ostersamstag (Anstoß 15 Uhr) prallen mit der TSV Bad Abbach und dem FC Tegernheim die beiden absoluten Dominatoren der Liga aufeinander, die den Titel unter sich ausmachen. Die Ausgangslage: Die Hausherren gehen mit einem Drei-Punkte-Vorsprung in das Schlagermatch und können im Optimalfall eine Vorentscheidung im Meisterrennen herbeiführen. Dies zu verhindern ist das große Ziel der Tegernheimer.

„Wir wissen, um was es geht“, stellt Bad Abbachs Trainer Sepp Schuderer eingangs klar. Seine junge Mannschaft spielt eine überragende Runde. Das zeigen schon allein die Statistiken. Kein Team in der Bezirksliga Süd hat zu diesem Zeitpunkt so viele Spiele gewonnen und so wenige verloren, keines so viele Tore erzielt und gleichzeitig so wenige Gegentore kassiert. Im dritten Bezirksliga-Jahr soll die ersehnte Rückkehr in die Landesliga gelingen. Das Hinspiel, welches Bad Abbach im letzten Augenblick mit 2:1 für sich entschied, hat Schuderer natürlich noch im Hinterkopf: „Da haben wir einmal schon gezeigt, dass man eine Mannschaft wie Tegernheim schlagen kann. Es war ein sehr glücklicher Sieg, der am Schluss aber trotzdem in Ordnung ging.“ Bis zur letzten Spielsekunde kämpfen, das wünscht sich der 67-Jährige auch fürs Rückspiel: „Ich hätte nichts dagegen, wenn wir wieder bis zum Schluss alles geben und als glücklicher Sieger vom Platz gehen. Aber das wird diesmal umso schwerer. Tegernheim hat sich im Laufe der Monate – nach einer neuen Organisation im Verein und in der Mannschaft – unwahrscheinlich gesteigert, hat seitdem wenige Punkte abgegeben. Sie treten mit sehr viel Erfahrung an und sind gut bestückt mit vielen ehemaligen Landes- und Bayernliga-Spielern“, zollt Schuderer dem Gegner großen Respekt.



Personell hat die Trainer-Ikone des TSV die Qual der Wahl: „Meine junge Mannschaft ist total heiß. Jeder will spielen und ist fit. Ich habe momentan zwischen 20 und 23 Spieler im Training. Am liebsten wäre es mir, in der einen Halbzeit elf Spieler aufzustellen und in der zweiten Halbzeit die anderen, weil es sich alle verdient hätten, bei so einem Spiel für die Mannschaft alles zu geben. Ich habe Tegernheim letzten Samstag beobachtet und bin sehr zuversichtlich.“





Morgen, 15:00 Uhr TSV Bad Abbach Bad Abbach FC Tegernheim Tegernheim 15:00 live PUSH





Andersherum ließen es sich natürlich auch Michael Fischer und Thomas Schneider, die gleichgestellten Trainer des FC Tegernheim, nicht nehmen, den Gegner bei dessen letzten Heimspiel genau unter die Lupe zu nehmen. Die beiden geben ein klares Motto für das Top-Spiel aus: „Wir gehen die Sache mit ganz viel Spaß an. Wir liefern uns einen schönen Zweikampf mit Bad Abbach und haben große Vorfreude auf das Spiel. Letztlich verspüren wir wenig Druck, sondern wollen einfach das bestmögliche Ergebnis erzielen und am Samstag zeigen, wie gut wir sind“, so Fischer. Von einer möglichen Entscheidung im Titelrennen will man in Tegernheim zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts wissen: „Es ist für beide das sechstletzte Saisonspiel. Natürlich ist es ein sehr wichtiges Spiel, aber sicherlich noch keine Entscheidung.“ Ihrem Trainerkollegen Sepp Schuderer bringen Fischer und Schneider große Wertschätzung entgegen: „Was Sepp aus seiner Mannschaft rausholt, ist unfassbar gut. Ich hatte ihn selbst als Trainer und weiß, wie er die Sache angehen wird. Er macht das sehr gut, davon kann man auf jeden Fall lernen“, spricht Fischer auch für seinen Trainerpartner. Zur gegnerischen Mannschaft sagt er: „Sie haben ganz viele gute und talentierte Spieler. Eine gute Mannschaft, die zu Recht da oben steht.“



Nichtsdestotrotz will der FCT – mit der richtigen Mischung aus Spaß und Ernst – alles dafür geben, um sich an Bad Abbach für die bittere Hinspiel-Niederlage zu revanchieren. In personeller Hinsicht haben auch die Gäste keine Sorgen. „Zwei, drei Spieler sind angeschlagen. Bei ihnen schauen wir, sie bis Samstag hinzukriegen. Grundsätzlich sind aber alle Mann an Bord“, berichtet Fischer. Sollte Tegernheim das Spiel mit mindestens zwei Toren Unterschied gewinnen, würde man aufgrund des gewonnenen direkten Vergleiches an Bad Abbach vorbeiziehen und die Tabellenführung übernehmen.