Duell der Bezirksliga-Giganten: Fällt bereits eine Vorentscheidung?

Es ist angerichtet für den Showdown der Bezirksliga Ost. Am Samstag (Anstoß 15 Uhr) stehen sich mit der DJK Vornbach und dem FC Künzing die beiden Top-Teams der Bezirksliga Ost gegenüber, die den Titel mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit unter sich ausmachen. Die Hausherren gehen mit einem Fünf-Punkte-Vorsprung in das Schlagermatch und können im Optimalfall eine Vorentscheidung im Meisterrennen herbeiführen.

"Mit irgendwelchen Rechenszenarien beschäftigen wir uns nicht groß. Ein Sieg wäre natürlich überragend, denn dann würde sich unsere ohnehin schon hervorragende Ausgangslage nochmal deutlich verbessern. Aber das wird ein Duell auf Augenhöhe, bei dem vermutlich Kleinigkeiten entscheiden werden", meint Vornbachs Übungsleiter Heiko Schwarz, der großen Respekt vor den "Römern" hat: "Das ist eine richtig starke Truppe, die sich im Laufe der Vorrunde immer besser gefunden hat. Mit den Ex-Schaldingern Schedlbauer, Burmberger, Tiefenbrunner, Drexler und Seidl hat der Gegner eine sehr gute Achse. Vor allem offensiv ist Künzing extrem stark." Der ehemalige Zweitligaprofi ist aber auch von der Qualität seiner Mannen vollumfänglich überzeugt: "50 Punkte nach 20 Spielen sprechen für sich. Die Jungs sind extrem willig, können richtig gut kicken und haben eine hervorragende Mentalität. Dementsprechend brennt jeder auf das Spiel am Samstag, das wir mit Mut und Entschlossenheit angehen wollen."







Ähnliche Worte wie sein Gegenüber findet Gäste-Coach Matthias Süß, der gemeinsam mit Fabian Burmberger das Trainer-Gespann der Mannen von der B8 bildet. "Sowohl Vornbach als auch wir spielen eine herausragend gute Saison. Leider kann aber nur ein Team Meister werden." Der 35-Jährige wird nicht auf bedingungslose Offensive setzen: "Wir werden keinen Beton anrühren, dem Tabellenführer aber auch nichts in offene Messer rennen. Es wird wichtig sein, eine passende Balance zu finden." Süß weiß, dass sich sein Gefolge keine Nullrunde erlauben darf: "Bei einer Niederlage ist die Meisterschaft zu 99 Prozent entschieden. Daher wollen wir unter keinen Umständen verlieren und zumindest einen Punkt mitnehmen." Auch taktisch erwartet der frühere Bayernliga-Fußballer eine anspruchsvolle Angelegenheit: "In der Vorrundenpartie hat uns Vornbach überrascht. In der Halbzeit haben wir dann ein paar Dinge angepasst und letztlich noch ein leistungsgerechtes Unentschieden geholt. Schauen wir mal, wie es dieses Mal laufen wird."





Personalien: Die Hausherren können mit Ausnahme ihrer Dauerpatienten auf dem kompletten Kader zurückgreifen. Auch bei den "Römern" sind keine Veränderungen gegenüber der Vorwoche zu erwarten. Torjäger Christian Seidl musste gegen Ruhmannsfelden zwar angeschlagen vom Feld, wird aber auf die Zähne beißen. "Chris wird sich dieses Spiel nicht entgehen lassen. Gleiches gilt hoffentlich für unsere kränkelnden Spieler", sagt Matthias Süß.