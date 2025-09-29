Duell der Bezirksliga-Absteiger: ASV jubelt am „Wiesn-Spieltag“

Es kamen ein paar Feierlichkeiten zusammen in Habach. ASV-Chef Dominik Üblacker lud für Freitag zum 40. Geburtstag ein. Dafür stellten die Kollegen am Sportplatz ein Festzelt auf, das passenderweise bis zum „Wiesn-Spieltag“ zwei Tage darauf stehen blieb.

Wie jedes Jahr schenkten sie Oktoberfestbier zu manierlichen Preisen aus und begossen damit auch gleich den 2:0-Erfolg im Duell der Bezirksliga-Absteiger mit dem TSV Peiting. Das wiederum erinnerte ASV-Trainer Michael Schmid an seinen Arbeitsplatz in diesen Tagen: das Bierzelt auf der Wiesn.

Ja, der ASV erlebte einen weiß-blauen Fußballsonntag, auch wenn man ehrlich sein muss: Es lag auch am Gegner. Beide Teams hatten ihren Ersatztorhütern zu vertrauen, weil die Stammkräfte fehlten. Tobias Tafertshofer (ASV) und Kevin Kumelj (TSV) sind beide 19 Jahre alt, unerfahren auf Kreisliga-Niveau, aber lernwillig. „Für die zwei nicht so einfach“, weiß ASV-Coach Michael Schmid. TSV-Kollege Thomas Fischer sagte: „War klar, dass wir ihn unterstützen müssen.“

Unglücklicherweise stand bei beiden Treffern des Tages Kevin Kumelj im Mittelpunkt, während Tafertshofer kaum einen wirklich gefährlichen Schuss auf den Kasten bekam. Beim 1:0 des ASV ließ der Peitinger einen Schuss prallen, der nicht einfach zu halten war, weil er auf dem unebenen Rasen aufhüpfte. Sein Coach macht eher die Vorderleute verantwortlich, dass Florian Neuschl recht unbedrängt abstaubte. Da „kann man nachgehen“.

Manuel Diemb ist Habachs Mann des Tages

Vor dem 2:0 erwiesen sich beide Trainer als Hellseher. Als Manuel Diemb zum Freistoß aus etwa 20 Metern antrat, wisperten beide ihrer Ersatzbank zu, wie der Schuss vonstattengehen wird. „Der schiebt den ins Torwarteck“, so formulierte es Thomas Fischer. Genauso kam’s. „Wir jagen so einen Freistoß zwei Meter drüber“, klagte der Peitinger Coach. Manuel Diemb war nicht nur deswegen Habachs Mann des Tages.

Zehn Minuten vor Anpfiff erfuhr er von seiner neuen Rolle. Weil sich Phil Puchner – unter der Woche drei Tage krank – nach dem Aufwärmen nicht fit genug fühlte, rückte der frühere Landesligamann in die Abwehr und damit in zentrale Position. Denn sein Coach wusste, dass der TSV vor allem mit einer kompakten Abwehr zu bezwingen ist. Diemb ist ja nicht nur mit Offensivtalent ausgestattet, sondern auch mit Erfahrung als Abwehrchef in Murnau, auf Bezirks- und Landesliganiveau. „Bei ihm wusste ich: Der kann das.“

Peiting leidet an Verletzungspech

Bei Peiting musste der Auffälligste vom Platz. Aaron Woitge erlitt kurz vor dem Ende eine Verletzung. Fischer hatte den jungen Mann als Bindeglied im Mittelfeld installiert, das sich Bälle hinten abholt und sie sauber weiter verwertet. Die Peitinger hielten sich zwar hinten – mit Ausnahme des 0:1 – schadlos, schafften es aber nicht wirklich, Druck aufzubauen. Die einzige Großchance: Florian Meier stand nach einem Freistoß allein im Strafraum, timte seinen Kopfball aber falsch. „Einmal geschlafen“, so Schmid.