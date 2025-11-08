Duell der besten Defensive gegen die beste Offensive

Am Samstag (Anpfiff: 14 Uhr) steht dem VfL Osnabrück die nächste Bewährungsprobe bevor. Die Mannschaft von Cheftrainer Timo Schultz gastiert beim Tabellenzweiten FC Energie Cottbus – und trifft damit auf die bislang torgefährlichste Mannschaft der Liga. Nach dem torlosen Remis gegen den MSV Duisburg wollen die Lila-Weißen wieder treffen und in der Spitzengruppe bleiben.

Energie Cottbus gehört auch in dieser Saison zu den konstantesten Teams der 3. Liga. Nach dem knapp verpassten Aufstieg im Vorjahr – der Relegationsplatz ging am letzten Spieltag an Saarbrücken – hat sich das Team von Claus-Dieter „Pele“ Wollitz früh im oberen Tabellendrittel festgesetzt.

Die Brandenburger verstärkten sich im Sommer gezielt: Neben den Leihspielern Lukas Michelbrink, King Manu und Dennis Duah kamen Justin Butler, Can Moustfa und Jannis Boziaris, die sich schnell integrierten. Boziaris erzielte drei Treffer, Moustfa und Butler trafen ebenfalls bereits mehrfach.

Der Kader blieb weitgehend zusammen. Mit Tolcay Cigerci (neun Tore, fünf Vorlagen) und Erik Engelhardt (acht Treffer) verfügt der FCE über das gefährlichste Offensivduo der Liga. Engelhardt und Henry Rorig sind zwei alte Bekannte an der Bremer Brücke – beide stiegen 2023 mit dem VfL in die 2. Bundesliga auf. Wollitz, selbst eine Osnabrücker Legende mit über 150 Einsätzen als Spieler und zwei Amtszeiten als Trainer, setzt in seiner dritten Cottbuser Phase auf einen aggressiven, laufintensiven Stil.

Nach fünf Siegen in Serie kassierte Energie am vergangenen Wochenende eine 0:3-Niederlage bei 1860 München – die erste Partie ohne Torerfolg in dieser Saison. Cottbus bleibt mit 30 erzielten Treffern aber die treffsicherste Mannschaft der Liga. Der VfL hält mit elf Gegentoren weiterhin die beste Defensivbilanz.

Es ist somit ein Duell der Extreme: beste Offensive gegen beste Defensive. Auch statistisch begegnen sich beide Teams auf Augenhöhe – Osnabrück gab bislang 204 Torschüsse ab, Cottbus 196. Allerdings haperte es bei den Lila-Weißen zuletzt an der Chancenverwertung. Gegen Duisburg erspielte sich der VfL zahlreiche Großchancen, blieb aber torlos.

Verteidiger Niklas Wiemann, nach seiner Verletzungspause wieder zurück, brachte es nach dem Spiel auf den Punkt: „Dass wir kein Tor machen, ist bitter. Aber wir haben wieder zu Null gespielt – das zeigt unsere Stabilität.“

In starker Form präsentierte sich zuletzt Kevin Wiethaup, der sich mit guten Trainingsleistungen in die Startelf spielte und im zentralen Mittelfeld neue Impulse setzte. Mit ihm in der Anfangsformation ist der VfL in dieser Saison noch ungeschlagen.

Cottbus muss ohne Elias Bethke (Sehnenriss), Jonas Hofmann (Leisten-OP) und Ted Tattermusch (Fußverletzung) auskommen. Fraglich ist zudem der Einsatz von Tolcay Cigerci, der unter der Woche wegen eines grippalen Infekts pausierte.

Beim VfL steht Patrick Kammerbauer, der die Geburt seines ersten Kindes feierte, wieder zur Verfügung. Timo Schultz kann somit auf den gesamten Kader zurückgreifen.

„Wenn Experten sagen, dass es ein Topspiel ist, müssen wir auch eine Topleistung bringen“, erklärte Pele Wollitz auf der Pressekonferenz. Er lobte den VfL als „eingespielte, erfahrene Mannschaft mit klaren Abläufen und hoher Intensität“.

Timo Schultz sieht seine Mannschaft auf einem guten Weg: „Wir entwickeln uns stetig weiter. Unsere Defensive steht stabil, und auch mit Ball werden wir besser. Jetzt geht es darum, unsere Chancen konsequent zu nutzen.“