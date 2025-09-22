Duell der Bender Zwillinge im Toto-Pokal – 1860 muss in die Provinz

Am Montag wurde das Viertelfinale im Bayerischen Toto-Pokal ausgelost. Es kommt zum ersten Duell der Bender-Zwillinge. Sechzig muss nach Aubstadt.
München/Unterhaching/Burghausen – Die Runde der letzten Acht im Bayerischen Toto-Pokal ist ausgelost. 1860 München, das im Achtelfinale Titelverteidiger FV Illertissen ausgeschaltet hat, reist zu Regionalligist TSV Aubstadt. Die SpVgg Unterhaching empfängt den SV Wacker Burghausen.
In der Vorstadt kommt es wahrscheinlich zum ersten Trainer-Duell von Lars und Sven Bender. Die Partie in der Regionalliga Bayern zwischen den Zwillingen ist für den 8. November angesetzt. Dort hat Wacker Heimrecht. Das Aufeinandertreffen im Toto-Pokal im Hachinger Sportpark wird am Dienstag, den 4. oder 18. November angesetzt.
Außer der Bayerische Rundfunk (BR) entscheidet sich dazu, die Partie der beiden Silbermedaillengewinner von Olympia 2014 in Rio de Janeiro im TV zu übertragen. Dann wird am 15. November gespielt, einen Tag nach dem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft in Luxemburg.
1860 München muss nach dem 3:1 in Illertissen gegen das nächste Team der Regionalliga Bayern antreten. Der TSV Aubstadt hat gegen die in der Liga zuletzt mit zwei Niederlagen schwächelnden Löwen als unterklassiges Team Heimrecht und freut sich auf den Drittligisten. 2022 setzte sich der Underdog übrigens mit 4:3 nach Elfmeterschießen gegen die Blauen durch.
In einem reinen Drittliga-Duell hat der FC Ingolstadt Heimrecht gegen Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg. Anfang August trennten sich die beiden Klubs im Audi Sportpark mit 1:1. Im vierten Duell um den Einzug ins Halbfinale kommt es zu einem Derby. Die FC Würzburger Kickers erwarten SV Viktoria Aschaffenburg.