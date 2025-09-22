Duell der Bender Zwillinge im Toto-Pokal – 1860 muss in die Provinz

Lars (li.) und Sven Bender müssen mit ihren Teams zweimal innerhalb weniger Tage gegeneinander antreten. – Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

Am Montag wurde das Viertelfinale im Bayerischen Toto-Pokal ausgelost. Es kommt zum ersten Duell der Bender-Zwillinge. Sechzig muss nach Aubstadt.

München/Unterhaching/Burghausen – Die Runde der letzten Acht im Bayerischen Toto-Pokal ist ausgelost. 1860 München, das im Achtelfinale Titelverteidiger FV Illertissen ausgeschaltet hat, reist zu Regionalligist TSV Aubstadt. Die SpVgg Unterhaching empfängt den SV Wacker Burghausen. Lars und Sven Bender treten im Toto-Pokal-Viertelfinale in Unterhaching gegeneinander an

In der Vorstadt kommt es wahrscheinlich zum ersten Trainer-Duell von Lars und Sven Bender. Die Partie in der Regionalliga Bayern zwischen den Zwillingen ist für den 8. November angesetzt. Dort hat Wacker Heimrecht. Das Aufeinandertreffen im Toto-Pokal im Hachinger Sportpark wird am Dienstag, den 4. oder 18. November angesetzt. Außer der Bayerische Rundfunk (BR) entscheidet sich dazu, die Partie der beiden Silbermedaillengewinner von Olympia 2014 in Rio de Janeiro im TV zu übertragen. Dann wird am 15. November gespielt, einen Tag nach dem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft in Luxemburg.