Duell der beiden „Kellerkinder“ Kreisliga A: Schlusslicht SC Wegberg tritt beim Vorletzten VfJ Ratheim an

Langsam muss der SC Wegberg in die Saison kommen, ansonsten könnte der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze schon zu groß sein. Mit nur einem Punkt steht Wegberg am Tabellenende und reist nun zu einem richtungsweisenden Spiel zum Tabellenvorletzten VfJ Ratheim. Die sind im Aufwärtstrend und konnten zuletzt vier Punkte aus zwei Spielen holen und so den Anschluss an die davor liegenden Mannschaften schaffen. Die Stimmung bei den Ratheimern ist auch im Training wieder deutlich besser, und mit einem weiteren Sieg will man den Aufwärtstrend fortsetzen.

Das Problem bleibt weiterhin die Defensive, die muss gegen Wegberg besser stehen, dann sollte die Offensive in der Lage sein, das Spiel zu entscheiden. Wegberg muss vor allem in der Offensive zulegen. Kein Tor gelang in den letzten drei Spielen, hier muss Trainer Harald Pomp den Hebel ansetzen, um mit seinem Team den ersten Saisonerfolg zu schaffen.