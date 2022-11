– Foto: Andrea Wahl

Duell der befreundeten Vereine bei der SKG Erbstetten SKG-Fußballer empfangen in der Kreisliga A2 den FC Oberrot, wollen aber keine Geschenke verteilen. Spitzenreiter TSC erwartet Steinbach II.

Das Spiel der Woche in der Fußball-Kreisliga A2 wird am morgigen Sonntag in Erbstetten angepfiffen, wo sich der punktgleiche Tabellennachbar aus Oberrot einfinden wird. Die führenden Teams haben durchweg zu bewältigende Aufgaben vor sich. Spitzenreiter TSC Murrhardt hat Heimrecht gegen den SV Steinbach II. Verfolger FC Welzheim spielt gegen den TAHV Gaildorf ebenfalls zu Hause. Nur der VfR Murrhardt muss reisen, ist aber beim Schlusslicht in Oberbrüden der Favorit.

→ Statistik: 17 Duelle gab es in den vergangenen 19 Jahren zwischen beiden Teams. Die Bilanz spricht mit zehn Siegen für Oberrot. Dreimal gewann Erbstetten. Vier Partien endeten unentschieden.

→ Redaktionstipp von Heiko Schmidt: 2:1. Erbstetten landete in Gaildorf mit einem 2:1 den zweiten Sieg in Folge. Der brachte der SKG mit mittlerweile 15 Punkten den siebten Tabellenrang ein. „Das Spiel in Gaildorf haben wir hochverdient gewonnen, da wir eine Vielzahl von Torchancen hatten und das 2:1 somit für uns auch in Ordnung geht“, freut sich Torsten Greiner über die kleine Siegesserie seiner Mannschaft. Ein großes Lob spendet der SKG-Abteilungsleiter dem wieder in den Spielbetrieb eingestiegenen Heiko Grimmer. „Bei uns passt es defensiv jetzt eindeutig besser, seit Heiko erfreulicherweise nach seinem eigentlichen Karriereende wieder mit dabei ist.“ Greiner blickt daher optimistisch in die Zukunft. „Wenn wir weiter so konzentriert agieren, sollten wir auch weiterhin erfolgreich sein können.“ Nicht nur aufgrund des Heimrechts erwartet der SKG-Funktionär gegen Oberrot den nächsten Dreier. „Das ist wichtig, Um weiter nach oben klettern zu können und eine gute Ausgangsposition für die Rückrunde zu schaffen“, sagt Greiner, der eine umkämpfte Partie erwartet. Dabei weist er darauf hin, dass die Begegnungen gegen Oberrot von einer langen Vereinsfreundschaft geprägt sind. Ausfallen werden bei den Hausherren die verletzten Nemanja Devic, Max Bauer und Markus Maier. Oberrot siegte gegen die zweite Mannschaft aus Nellmersbach mit 3:1 und hat als Achter und unmittelbarer Tabellennachbar der Gastgeber ebenfalls 15 Punkte auf dem Konto und dieselbe Tordifferenz. „Das Spiel war gut und wir haben die Chancen endlich mal genutzt“, sagt Pietro Santonastaso nach dem Sieg. Der FCO-Fußballchef gibt sich dennoch nicht ganz zufrieden. „Wir müssen jede Woche einen Ticken besser werden und endlich eine Serie starten.“ Es gelte weitere Punkte zu sammeln. „Wir wollen auch aus Erbstetten etwas Zählbares mitnehmen. Aber es wird ein enges Spiel und Kleinigkeiten werden entscheiden“, vermutet Santonastaso, dessen Team personell aus dem Vollen schöpfen kann.→ Statistik: 17 Duelle gab es in den vergangenen 19 Jahren zwischen beiden Teams. Die Bilanz spricht mit zehn Siegen für Oberrot. Dreimal gewann Erbstetten. Vier Partien endeten unentschieden.→ Redaktionstipp von Heiko Schmidt: 2:1.

Kirchberg setzte seine Erfolgsserie in Weiler zum Stein fort. Mit 15 Punkten kletterte das Team von Trainer Roland Stampfl auf Platz neun. Althütte besiegte Oberbrüden mit 4:2 und belegt den fünften Rang. „Gegen Kirchberg haben wir uns vor allem auswärts schon immer schwergetan“, berichtet Dustin Mitschke. Der TSV-Sprecher hofft aber darauf, „dass wir unsere kleine Serie fortsetzen und die drei Punkte mit nach Hause nehmen können“. Pascal Payer, Dennis Günerli und Christoph Stelly fallen aus.

Oberbrüden trägt noch ohne Sieg die rote Laterne und hofft mit dem neuen Trainer Mahir Celik auf Besserung. „Wir haben Althütte vor große Probleme gestellt und ihnen alles abverlangt“, sagt Stefan Schaffroth nach der 2:4-Niederlage. Für den TSV-Abteilungsleiter sind die Rollen vor der Partie gegen Murrhardt klar verteilt. „Wir müssen dem Gegner alles abverlangen und unser derzeit fehlendes Glück erzwingen.“ Felix Kaiser ist beruflich verhindert. Murrhardt überzeugte beim 5:0-Heimsieg gegen Schmiden II und liegt als Dritter in Lauerstellung. „Wir werden Oberbrüden keineswegs auf die leichte Schulter nehmen und geduldig unser Spiel umsetzen“, sagt VfR-Abteilungsleiter Daniel Frank.

Der Große Alexander Backnang zog auf eigenem Platz gegen Allmersbach III mit 1:2 den Kürzeren. „Zu keinem Zeitpunkt des Spiels war die Leistung zufriedenstellend“, ärgert sich Haralabos Xanthopoulos. Der Backnanger Trainer bemängelt, „dass wir den Kampf nicht angenommen haben“. Der Coach blickt nicht gerade optimistisch den kommenden Spielen entgegen. „Wir befinden uns in einer sehr schweren Phase.“ Ausfallen wird der gesperrte Panagiotis Pandazis.

„Endlich mal wieder ein gutes Spiel meiner Mannschaft“, zeigt sich Allmersbachs Trainer Florian Mrasek mit dem Sieg seines Teams beim Großen Alexander zufrieden. Er warnt nun vor Sechselberg. „Die werden uns im kämpferischen Bereich sicherlich alles abverlangen.“ Sechselberg musste sich zu Hause gegen Spitzenreiter TSC Murrhardt nach harter Gegenwehr mit 1:3 geschlagen geben und ist Zehnter. Bei den Gästen fehlen morgen Jannik Fehlre, Andre Schäfer, Marcel Schlichenmaier, Nico Stein, Joni Hinderer, Steffen Brecht, Frank Tot-Refena, Oliver Brix und David Kreisz.