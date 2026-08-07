Duell der B-Teams im Umbruch

Auch auf Seckmauerns Torwart David Schäfer (rechts) wird es im Duell gegen den SV Hummetroth II ankommen. Foto: Herbert Krämer

Odenwaldkreis. Einen nicht zu unterschätzenden Umbruch muss der TSV Seckmauern II in der A-Liga vollziehen. Keine einfache Aufgabe für den neuen Trainer Manuel Seifert, der gleich mit einer 2:5-Niederlage in Reichelsheim gestartet war. Und die Aufgabe wird auch am 2. Spieltag nicht einfacher, wenn der SV Hummetroth II in Seckmauern aufkreuzt.

Die klare Niederlage beim KSV Reichelsheim sorgt beim TSV Seckmauern II für einiges Kopfzerbrechen. „In der ersten Hälfte gestalteten wir das Spiel noch ausgeglichen, danach waren es zwei individuelle Fehler, die uns ins Hintertreffen brachten. Der Reichelsheimer Sieg ist gerade auch hinten heraus sicherlich nicht unverdient“, sagt Seifert. Seckmauern muss nach der 2:1-Führung einfach bei den Gegentreffern zwei und drei konsequenter klären. Unmittelbar nach der Halbzeit fiel das vorentscheidende vierte Tor. „Wir haben alles gegeben, alles versucht, aber auch zwei, drei Chancen im Ansatz waren zu wenig, weil nicht zwingend genug“, beschreibt Seibert die Spielentwicklung.

Seckmauerns Perspektiv-Mannschaft musste sieben Abgänge verkraften. Vor allem auf den entscheidenden Positionen in der Innenverteidigung und im zentralen Mittelfeld musste Manuel Seifert umbauen: „Ja, das ist ein Umbruch, den wir da stemmen müssen. Aber einmal mehr können wir uns mit gut ausgebildeten jungen Spielern ergänzen, mit denen es viel Freude macht, zu arbeiten“, sagt der erfahrene Coach. Zum Gegner am Sonntag sagt er: „Klar, Hummetroth II ist eine schwer zu bespielende Mannschaft. Wir müssen gegen die ebenfalls neu aufgestellte Mannschaft von Beginn an die Zweikämpfe annehmen. Wenn es uns gelingt, über den Kampf ins Spiel zu finden, dann haben wir sicherlich eine Chance.“

Aufsteiger SSV Brensbach II lieferte mit dem 4:2 gegen Gammelsbach einen Auftakt nach Maß. Holte dabei zwei Rückstände auf. Matchwinner war Julius Schneider mit zwei Toren. Jetzt muss die SSV II zum FV Mümling-Grumbach, der am Donnerstagabend Türk Breuberg durch die Tore von Nino Lorei (2., 23., 33., 73., 85.), Simon Geißler (10.), Philipp König (13., 63.), Leon Belt (46.) sowie Matthias Zatocil (79.) mit 10:0 (5:0) abschoss.

Höchst II und Gammelsbach trennen sich Remis

Dem SV Gammelsbach droht ein Fehlstart, auch wenn im Spiel gegen die Höchster Reserve ein 2:2 (1:1) am Donnerstagabend gelang. Kai-Oliver Heckler (15.) schoss den Gast in Front, Andreas Lorenz (25.) glich aus. Roman Schröder (60.) brachte den SVG in Front. Bilal Majdalawi (80.) egalisierte. „In der Schlussphase besaßen beide gute Chancen zum Sieg“, sagte Kevin Ihrig (SVG). Nach der Gammelsbacher Niederlage im Gersprenztal gastiert am Sonntag (15 Uhr) Kreisoberliga-Absteiger SG Bad König/Zell im Südzipfel des Odenwaldkreises. Mit viel Pech verpatzte Vielbrunn den Ligastart mit 0:1 gegen Breitenbrunn. Die nächste Aufgabe führt die KSG nach Michelstadt, wo das konterstarke Vielbrunner Ensemble häufig für etwas Zählbares gut war. Eine gute Gelegenheit, und die nicht einmal hochkarätig, reichte dem selbstbewussten Aufsteiger GSV Breitenbrunn, um die Punkte aus Vielbrunn zu entführen.

Nun lauert im ersten Heimspiel der spielstarke KSV Reichelsheim (Anstoß 15 Uhr). Nieder-Kainsbach erledigte seine Hausaufgaben gewissenhaft und schickte am Sonntag die Breuberger mit 5:1 nach Hause. So einfach dürfte es im Sensbachtal nicht werden (15 Uhr). In der Kreisstadt erwartet die FSV Erbach die SG Rothenberg (15 Uhr).



