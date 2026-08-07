Duell der Auftaktsieger in Wabern – Klei/Hun/Doh steigt verspätet ein

Nach den ersten Überraschungen folgt für die nordhessischen Mannschaften der nächste frühe Härtetest in der Verbandsliga Nord. Der TSV Wabern und der OSC Vellmar treffen als zwei der sechs Auftaktsieger direkt aufeinander, während TuSpo Rengershausen seinen historischen Premierenerfolg bei der SG Calden/Meimbressen bestätigen will. Klei/Hun/Doh greift erst jetzt in die Saison ein, und für die unterlegenen Teams aus Wolfhagen, Schwalmstadt und Lichtenau bietet sich die erste Gelegenheit zur Korrektur.
Während die Konkurrenz bereits erste Erkenntnisse sammeln konnte, startet die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach erst am zweiten Wochenende in die neue Spielzeit. Zum Auftakt empfängt die Mannschaft von Trainer Tim-Philipp Brandner den SV Buchonia Flieden, der sich am ersten Spieltag 1:1 von Steinbach trennte. Bei den Gastgebern richtet sich der Blick besonders auf die neu formierte Offensive um Tjarde Bandowski, der nach seinen 23 Treffern für Wolfhagen nun für die Spielgemeinschaft aufläuft. Gemeinsam mit den weiteren Neuzugängen soll er helfen, die Abgänge mehrerer erfahrener Spieler aufzufangen.
Der FSV Dörnberg hat den großen personellen Umbruch zumindest ergebnistechnisch gut verkraftet. Beim 2:1 gegen Eichenzell drehten die Habichtswälder einen Rückstand, wobei Toni Dombai mit einem Doppelpack zum entscheidenden Mann wurde. Nun wartet mit der SG Bad Soden eine Mannschaft, die im Vorjahr bis zum Ende um die Meisterschaft spielte, zum Auftakt aber überraschend mit 1:2 beim Aufsteiger Bronnzell verlor. Für das Team des neuen Trainers Patrick Gries wird die Partie damit zu einem ersten Gradmesser auf fremdem Platz.
Nur wenige Sekunden fehlten dem TuSpo Grebenstein gegen die Barockstadt-Reserve zum perfekten Verbandsliga-Comeback. Der Aufsteiger überzeugte beim 1:1 vor allem mit einer stabilen Raumaufteilung, großer Zweikampfstärke und gefährlichen Umschaltmomenten. Beim FC Britannia Eichenzell, der in Dörnberg trotz eigener Führung mit 1:2 verlor, soll die gute Leistung nun möglichst auch mit drei Punkten belohnt werden. Entscheidend wird sein, ob Grebenstein den hohen läuferischen Aufwand erneut betreiben und seine Möglichkeiten diesmal konsequenter nutzen kann.
Die Spielgemeinschaft steht nach dem 1:3 in Vellmar vor ihrem ersten Heimspiel. Zwar traf Jason Fynn Busch zum zwischenzeitlichen Ausgleich, insgesamt konnte die eingespielte Caldener Offensive ihre Qualitäten aber noch nicht wie erhofft entfalten. Mit Rengershausen wartet nun ein Gegner, der seine Verbandsliga-Premiere gegen Wolfhagen mit 1:0 gewann und dabei besonders mit Einsatzbereitschaft und defensiver Geschlossenheit überzeugte. Der Neuling reist entsprechend selbstbewusst an den Kaiserplatz, während Calden einen Fehlstart vermeiden möchte.
Der 1. FC Schwalmstadt muss nach der knappen Derby-Niederlage gegen Wabern bei der zweiten Mannschaft der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz antreten. Der Aufsteiger zeigte bei seiner Verbandsliga-Rückkehr zunächst Mut, offenbarte mit zunehmender Spielzeit aber noch Abstimmungsprobleme in der neu formierten Mannschaft. Barockstadt II rettete in Grebenstein mit der letzten Aktion ein 1:1 und setzte den Gegner vor allem in der Schlussphase unter großen Druck. Für Schwalmstadt wird es darauf ankommen, die eigenen Umschaltsituationen sauberer auszuspielen und über die gesamte Spielzeit kompakter aufzutreten.
Sowohl Wabern als auch Vellmar haben am ersten Wochenende jeweils auf unterschiedliche Weise überzeugt. Wabern setzte sich beim Aufsteiger Schwalmstadt mit 1:0 durch und präsentierte sich dabei als abgeklärte und strukturell gefestigte Verbandsliga-Mannschaft. Vellmar gewann sein Heimspiel gegen Calden mit 3:1, wobei Pooyan Ensafi, Maximilian Agyekum und Marlin Porada die Treffer erzielten. Das direkte Duell dürfte einen ersten Hinweis liefern, welches der beiden Teams seinen gelungenen Start in eine frühe Serie verwandeln kann.
Im Liemecke-Stadion treffen zwei Mannschaften aufeinander, die mit unterschiedlichen Erwartungen, aber jeweils ohne Punkte gestartet sind. Der personell stark verstärkte FSV Wolfhagen blieb beim Aufsteiger Rengershausen ohne Tor und fand erst spät zu gefährlichen Offensivaktionen. Lichtenauer FV unterlag Weidenhausen mit 1:2, obwohl die Mannschaft von Spielertrainer Alexandru Cucu nach einer Halbzeit in Unterzahl noch den Ausgleich erzielte. Für beide Teams geht es darum, die erste Niederlage schnell einzuordnen und den Anschluss an die vorderen Plätze nicht schon früh aus den Augen zu verlieren.