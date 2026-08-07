Duell der Auftaktsieger in Wabern – Klei/Hun/Doh steigt verspätet ein

Klei/Hun/Doh beginnt gegen Flieden

Während die Konkurrenz bereits erste Erkenntnisse sammeln konnte, startet die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach erst am zweiten Wochenende in die neue Spielzeit. Zum Auftakt empfängt die Mannschaft von Trainer Tim-Philipp Brandner den SV Buchonia Flieden, der sich am ersten Spieltag 1:1 von Steinbach trennte. Bei den Gastgebern richtet sich der Blick besonders auf die neu formierte Offensive um Tjarde Bandowski, der nach seinen 23 Treffern für Wolfhagen nun für die Spielgemeinschaft aufläuft. Gemeinsam mit den weiteren Neuzugängen soll er helfen, die Abgänge mehrerer erfahrener Spieler aufzufangen.

Dörnberg reist mit Rückenwind nach Bad Soden

Morgen, 15:00 Uhr SG Bad Soden SG Bad Soden FSV Dörnberg FSV Dörnberg 15:00 PUSH

Der FSV Dörnberg hat den großen personellen Umbruch zumindest ergebnistechnisch gut verkraftet. Beim 2:1 gegen Eichenzell drehten die Habichtswälder einen Rückstand, wobei Toni Dombai mit einem Doppelpack zum entscheidenden Mann wurde. Nun wartet mit der SG Bad Soden eine Mannschaft, die im Vorjahr bis zum Ende um die Meisterschaft spielte, zum Auftakt aber überraschend mit 1:2 beim Aufsteiger Bronnzell verlor. Für das Team des neuen Trainers Patrick Gries wird die Partie damit zu einem ersten Gradmesser auf fremdem Platz.

Grebenstein will sich für starken Auftakt belohnen

Morgen, 15:00 Uhr FC Britannia Eichenzell Eichenzell TuSpo 1900 Grebenstein TusPo Greben 15:00 PUSH

Nur wenige Sekunden fehlten dem TuSpo Grebenstein gegen die Barockstadt-Reserve zum perfekten Verbandsliga-Comeback. Der Aufsteiger überzeugte beim 1:1 vor allem mit einer stabilen Raumaufteilung, großer Zweikampfstärke und gefährlichen Umschaltmomenten. Beim FC Britannia Eichenzell, der in Dörnberg trotz eigener Führung mit 1:2 verlor, soll die gute Leistung nun möglichst auch mit drei Punkten belohnt werden. Entscheidend wird sein, ob Grebenstein den hohen läuferischen Aufwand erneut betreiben und seine Möglichkeiten diesmal konsequenter nutzen kann. Calden empfängt den euphorisierten Aufsteiger