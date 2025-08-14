Duell der Aufsteiger: Jugoslavija zu Gast in Hackenberg

Der erste Spieltag der Bezirksliga, Gruppen 2, hat es gleich in sich. Mit FK Jugoslavija Wuppertal und der SG Hackenberg kommt es am Sonntag (17. August, 15.30 Uhr) zum Duell der Aufsteiger. Durchaus zwei Kandidaten, die sich auf lange Sicht eher im unangenehmen unteren Drittel der Hälfte platzieren könnten. Nach der erfolgreichen Saison im vergangenen Spieljahr hinterlässt die Vorbereitung gemischte Gefühle bei den Mannschaften.

Die SG Hackenberg konnte sich in der abgelaufenen Spielzeit die Krone aufsetzen. Im Titelrennen ließ sie alle Konkurrenten hinter sich und sicherten sich mit neun Punkten Vorsprung souverän die Meisterschaft. Spannender hingegen machten es die Wuppertaler, die erst am 34. Spieltag den zweiten Platz und damit den Aufstieg dingfest machten. Mit einem 2:2-Remis vermiesten sie dem SC Sonnborn die Aufstiegsfeier vor heimischem Publikum. Hätte Sonnborn gewonnen, würde Jugoslavija heute noch in der Kreisliga A spielen und der SC wäre als Zweiter in die Bezirksliga aufgestiegen.

Während Hackenberg kein einziges seiner Vorbereitungsspiele gewinnen konnte, lief es für Jugoslavija nach anfänglichen Schwierigkeiten rund. Besonders schmerzhaft: die 1:7-Klatsche der SG gegen den A-Ligisten SV Jägerhaus. FK-Trainer Florim Zeciri weiß aber auch, dass eine verkorkste Vorbereitung durchaus Kräfte freisetzen kann, wenn es um Zählbares geht: „Ihre Vorbereitung lief von den Ergebnissen her vielleicht nicht wie gewünscht, aber das zählt am Sonntag nicht mehr – dann geht es nur um Punkte“, erzählt er FuPa Niederrhein. Weitergehend erwähnt er lobend den souveränen Aufstieg, den die Hackenberger im vergangene Jahr haben feiern dürfen.

Der Start der Vorbereitung lief bei den Wuppertalern aber auch nicht zwingend nach Plan. Aus den ersten fünf Testspielen konnte nur ein Sieg eingefahren werden. Auch hier: eine schmerzhafte 2:4-Niederlage gegen TuRa Remscheid-Süd, einem A-Ligisten. Anders als die SG konnte sich Jugoslavija fangen und mit vier Siegen in Folge Selbstvertrauen für den Saisonstart tanken. Zwar alles Erfolge gegen unterklassige Gegner, doch als Push-Faktor für den Start in die neue Spielzeit dürften sie dennoch wirken. Zeciri merkt diese Motivation in seinem Team, dass sich nach der Aufstiegs-Saison durch einen Umbruch quälen musste: „Die Jungs sind topmotiviert und freuen sich riesig auf das erste Spiel gegen Hackenberg. Die Mannschaft ist inzwischen zusammengewachsen und wir werden alles geben, um am Sonntag die ersten Punkte zu holen.“

Zwei neu geformte Aufsteiger treffen aufeinander

13 neue Spieler haben sich in Zeciris Auswahl eingefunden. Ein Gefüge, das von Grund auf neu geformt werden muss. Die Vorbereitung lässt sich entsprechend als Abbild der Findungsphase interpretieren, die vor dem Saisonstart abgeschlossen zu sein scheint. Aber auch beim Gastgeber des ersten Saisonspiels hat es einiges an Bewegung in der Kaderstruktur gegeben. Auch SG-Trainer Zdenko Kosanovic muss mit zwölf Zugängen arbeiten – eine Erklärung für die holprige Vorbereitung. Dennoch muss er es schaffen, in der letzten Trainingswoche das Ruder herumzureißen.

Was die Zielsetzung angeht ist der Wuppertaler Übungsleiter noch schweigsam, für ihn gilt: „Wir gehen von Spiel zu Spiel, wollen in jeder Partie unser Bestes geben und so viele Punkte wie möglich sammeln.“ Das Ziel wird Kosanovics Mannschaft mit Sicherheit auch verfolgen. Einen Fehlstart wollen sich beide bestimmt nicht erlauben. Der kommende Sonntag wird zeigen, ob die Einen den Schwung aus der Vorbereitung mitnehmen können oder die Anderen ein komplett anderes Gesicht zeigen werden, wenn es um Punkte geht.