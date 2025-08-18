Duell der Aufsteiger: Jugoslavija glückt Bezirksliga-Auftakt

Bereits vor dem Spiel war klar: FK Jugoslavija Wuppertal geht mit Rückenwind aus den erfolgreichen Vorbereitungsspielen in die Partie. Ganz anders die SG Hackenberg, die ein völlig neues Gesicht zeigen musste, um die verkorkste Vorbereitung vergessen zu machen. Am Ende reichen den Hackenbergern vier Tore nicht aus – Jugoslavija fuhr mit einem 6:4-Sieg und drei Punkten zum Auftakt wieder nach Hause.

FK-Trainer Florim Zeciri ist trotz des Auftakt-Erfolgs nicht sehr zufrieden mit dem Endergebnis: „Das Ergebnis spiegelt nicht unsere Leistung wider. Wenn wir das ganze ein tick erwachsener runterspielen, Kanne es auch zweistellig ausgehen", erzählt er FuPa Niederrhein.

Dabei fängt es mehr als vielversprechend an für die SG. Leon Sierant, der absolute Torgarant aus der Vorsaison, bringt die Heimmannschaft nach nur sechs Minuten in Führung. Wirklich lange hielt die frühe Führung allerdings nicht. 13 Minuten später netzte Neuzugang Aleksander Stanojevic zum 1:1-Ausgleich ein. Kurz vor dem Halbzeitpfiff konnte David Arsenijevic auf 2:1 erhöhen.

Der personelle Umbruch stellt sich bei Jugoslavija ganz und gar nicht als Problem heraus. Nach dem Wiederanpfiff schoss Stanojevic das 3:1, ehe mit Jean Baumgarten eine weitere Sommer-Verpflichtung sich in die Torschützenliste eintragen durfte. Zeciri erklärt nach dem Spiel, warum es so gut klappt mit den Neuen: „Mit 13 neuen Spielern war es am Anfang schwer. Die Jungs haben sich aber sofort integriert. Die neuen und die alten Spieler passen super zusammen. Dass sie heute direkt eingeschlagen haben, freut mich für die Jungs.“ Dann folgte ein regelrechter Schlagabtausch. Nur kurz nach Baumgartens Premieren-Treffer verkürzte Kai-Philipp Höcht auf 2:4. Das 5:2 ließ auch nicht lange auf sich warten. Lediglich zwei Minuten brauchte Luca Alessio Lenz, der auch neu im Jugoslavija-Kader ist, um den Abstand wieder zu vergrößern. In den letzten zehn Minuten fielen dann noch drei weitere Tore, die zum 6:4-Endergebnis und Sieg für die Wuppertaler führten.

Ein Ende, ganz zur Unzufriedenheit von Zeciri: „Wir verlieren da in den letzten 20 Minuten so ein wenig die Ordnung. Obendrauf kriegst du da noch ein Freistoßtor rein. Also die letzten 20 Minuten gaben mir garnicht gefallen, dafür waren die ersten 70 Minuten super“, erklärt er mit gemischten Gefühlen.

Letztendlich geht das Aufsteiger-Duell mit einem kuriosen Ergebnis zu Ende. Die Hackenberger müssen sich deutlich steigern, um die Negativspirale zu durchbrechen und nicht schon früh in der unteren Tabellenregion den Anschluss zu verlieren. Ganz im Gegenteil dazu kann Zeciris Mannschaft auf einen gelungenen Auftakt zurückblicken. Trotz der unkonzentrierten Schlussphase ist er insgesamt zufrieden: „Für das erste Bezirksliga-Spiel war das schon sehr sehr gut. Nur das Ergebnis sieht am Ende etwas komisch aus.“