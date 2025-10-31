Duell der Aufsteiger in Marpingen

Für die Zweite des 1. FC Saarbrücken geht die Reise am Sonntag (Anstoß: 15 Uhr, Kunstrasen Zum Flugplatz) zum Mitaufsteiger SG Marpingen-Urexweiler. Die Gastgeber haben etwas gegraucht, um sich an de höhere Klasse zu gewöhnen, obwohl sie dort früher auch schon einige Spielzeiten verbrachten. "Sie haben erst zuletzt wieder gewonnen, haben das Kellerduell bei Saar 05 mit 2:1 für sich entschieden. Wir werden sowieso keinen Gegner unterschätzen, wir sind selbst neu in der Klasse und wissen, wie schnell es gehen kann. Sie haben etwas gebraucht, um sich zu etablieren und einzugewöhnen, jetzt haben sie auch noch Selbstvertrauen dazugewonnen. Wir sind aber fast vollzählig, so dass wir auch während des Spiels noch reagieren könnten", sagte FCS-Trainer Sammer Mozain am Freitag. Bis auf Mateo Schulze, bei dem immer noch eine Schambeinentzündung vermutet wird, sind alle Spieler einsatzfähig. Das FCS-Team Neunter, hat aber nur drei Punkte weniger wie der Fünfe FV 09 Schwalbach. Nach hinten ist mehr Platz, der Elfte SV Rot-Weiß Hasborn hat genau wie der Zehnte VfB Borussia Neunkirchen zwei Zähler Rückstand. .