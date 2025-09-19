Duell der Aufsteiger beim VfL Mainhardt und Kellerduelle

Die Bezirksliga Rems/Murr/Hall tritt zum 5. Spieltag an. Spitzenreiter SV Allmersbach steht nach vier Spielen ohne Punktverlust an der Tabellenspitze und trifft am Sonntag auf den TSV Obersontheim. Auch TSV Gaildorf und TSV Schmiden wollen ihre Positionen im oberen Tabellenbereich verteidigen. Im Mittelfeld bleibt das Rennen eng: TSV Schornbach, SV Unterweissach und SGM Kreßberg streben nach Punkten, um Anschluss an die Spitze zu halten. Unten kämpfen TSV Michelfeld 1954, SV Breuningsweiler, TURA Untermünkheim und TSV Rudersberg darum, den Anschluss zu vermeiden und den Abstieg zu verhindern.
---
Breuningsweiler (Platz 14, 1 Punkt) trifft auf SGM Kreßberg (Platz 7, 7 Punkte). Für beide Teams ist das Spiel entscheidend, um im Tabellenmittelfeld bzw. im Abstiegskampf Boden gutzumachen.
---
Allmersbach (Platz 1, 12 Punkte) empfängt Obersontheim (Platz 5, 7 Punkte). Die Gäste streben nach Punkten, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu halten, während Allmersbach seine weiße Weste verteidigen will.
---
Mainhardt (Platz 9, 4 Punkte) trifft auf Urbach (Platz 8, 5 Punkte). Beide Teams liegen im Mittelfeld und können mit einem Sieg entscheidend Boden gutmachen.
---
Schornbach (Platz 4, 7 Punkte) empfängt Schmiden (Platz 3, 10 Punkte). Ein Sieg für Schmiden würde den Druck auf die Spitzenteams weiter erhöhen, während Schornbach den Anschluss an die oberen Tabellenplätze halten möchte.
---
Nellmersbach (Platz 12, 4 Punkte) will gegen TURA Untermünkheim (Platz 16, 1 Punkt), das sich gestern von Trainer Joscha Balle getrennt hat, wichtige Punkte im Abstiegskampf einfahren.
---
Oppenweiler-Strümpfelbach (Platz 11, 4 Punkte) empfängt Rudersberg (Platz 13, 1 Punkt). Beide Teams sind noch sieglos in diesem Abschnitt der Saison und benötigen Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren.
---
Schwaikheim (Platz 10, 4 Punkte) trifft auf Unterweissach (Platz 6, 7 Punkte). Die Gäste wollen ihren Platz im Mittelfeld festigen, während Schwaikheim Punkte sammelt, um nicht ins Tabellenkeller zu rutschen.
---
Gaildorf (Platz 2, 10 Punkte) empfängt Michelfeld (Platz 15, 1 Punkt). Gaildorf strebt einen Sieg an, um den Druck auf Spitzenreiter Allmersbach aufrechtzuerhalten, während Michelfeld auf einen Befreiungsschlag hofft.
