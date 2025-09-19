 2025-09-18T06:43:20.841Z

Allgemeines
– Foto: Jens Körner

Duell der Aufsteiger beim VfL Mainhardt und Kellerduelle

Bezirksliga Rems/Murr/Hall: Die Übersicht aller Partien des 5. Spieltags

Verlinkte Inhalte

BL Rems/Murr/Hall
Breuningsw.
U`münkheim
TSV Gaildorf
Obersontheim

Die Bezirksliga Rems/Murr/Hall tritt zum 5. Spieltag an. Spitzenreiter SV Allmersbach steht nach vier Spielen ohne Punktverlust an der Tabellenspitze und trifft am Sonntag auf den TSV Obersontheim. Auch TSV Gaildorf und TSV Schmiden wollen ihre Positionen im oberen Tabellenbereich verteidigen. Im Mittelfeld bleibt das Rennen eng: TSV Schornbach, SV Unterweissach und SGM Kreßberg streben nach Punkten, um Anschluss an die Spitze zu halten. Unten kämpfen TSV Michelfeld 1954, SV Breuningsweiler, TURA Untermünkheim und TSV Rudersberg darum, den Anschluss zu vermeiden und den Abstieg zu verhindern.

---

Heute, 19:30 Uhr
SV Breuningsweiler
SV Breuningsweiler
SGM Kreßberg
SGM Kreßberg
19:30live

Breuningsweiler (Platz 14, 1 Punkt) trifft auf SGM Kreßberg (Platz 7, 7 Punkte). Für beide Teams ist das Spiel entscheidend, um im Tabellenmittelfeld bzw. im Abstiegskampf Boden gutzumachen.

---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SV Allmersbach
SV Allmersbach
TSV Obersontheim
TSV Obersontheim
15:00live

Allmersbach (Platz 1, 12 Punkte) empfängt Obersontheim (Platz 5, 7 Punkte). Die Gäste streben nach Punkten, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu halten, während Allmersbach seine weiße Weste verteidigen will.

---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
VfL Mainhardt
VfL Mainhardt
SC Urbach
SC Urbach
15:00

Mainhardt (Platz 9, 4 Punkte) trifft auf Urbach (Platz 8, 5 Punkte). Beide Teams liegen im Mittelfeld und können mit einem Sieg entscheidend Boden gutmachen.

---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Schornbach
TSV Schornbach
TSV Schmiden
TSV Schmiden
15:00

Schornbach (Platz 4, 7 Punkte) empfängt Schmiden (Platz 3, 10 Punkte). Ein Sieg für Schmiden würde den Druck auf die Spitzenteams weiter erhöhen, während Schornbach den Anschluss an die oberen Tabellenplätze halten möchte.

---

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
TSV Nellmersbach
TSV Nellmersbach
TURA Untermünkheim
TURA Untermünkheim
15:30

Nellmersbach (Platz 12, 4 Punkte) will gegen TURA Untermünkheim (Platz 16, 1 Punkt), das sich gestern von Trainer Joscha Balle getrennt hat, wichtige Punkte im Abstiegskampf einfahren.

---

So., 21.09.2025, 16:00 Uhr
SG Oppenweiler-Strümpfelbach
SG Oppenweiler-Strümpfelbach
TSV Rudersberg
TSV Rudersberg
16:00

Oppenweiler-Strümpfelbach (Platz 11, 4 Punkte) empfängt Rudersberg (Platz 13, 1 Punkt). Beide Teams sind noch sieglos in diesem Abschnitt der Saison und benötigen Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren.

---

So., 21.09.2025, 16:00 Uhr
TSV Schwaikheim
TSV Schwaikheim
SV Unterweissach
SV Unterweissach
16:00

Schwaikheim (Platz 10, 4 Punkte) trifft auf Unterweissach (Platz 6, 7 Punkte). Die Gäste wollen ihren Platz im Mittelfeld festigen, während Schwaikheim Punkte sammelt, um nicht ins Tabellenkeller zu rutschen.

---

So., 21.09.2025, 17:30 Uhr
TSV Gaildorf
TSV Gaildorf
TSV Michelfeld 1954
TSV Michelfeld 1954
17:30

Gaildorf (Platz 2, 10 Punkte) empfängt Michelfeld (Platz 15, 1 Punkt). Gaildorf strebt einen Sieg an, um den Druck auf Spitzenreiter Allmersbach aufrechtzuerhalten, während Michelfeld auf einen Befreiungsschlag hofft.

__________________________________________________________________________________________________

Timo Babic