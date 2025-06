Duell der Absteiger: Müllroser SV trifft auf die SG Niederlehme

In der Landesklasse Ost steht der 30. und letzte Spieltag an. Während die SG Großziethen längst als Meister feststeht und Müllroser SV 1898 sowie SG Niederlehme 1912 den Gang in die Kreisoberliga antreten müssen, tobt dahinter der Dreikampf um die Vizemeisterschaft: Der Teltower FV 1913 hat mit drei Punkten Vorsprung auf Schulzendorf und Wünsdorf die besten Karten, muss aber zum Abschluss beim starken FV Blau-Weiß 90 Briesen antreten. Beide Verfolger lauern auf Ausrutscher. Es geht um Prestige, einen würdigen Saisonabschluss und das Momentum für die neue Spielzeit.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Markendorf ist nach dem 3:2-Auswärtssieg in Guben in guter Verfassung. Bartosz Donigiewicz (50.) und Sascha Witt (34., 61.) waren in Guben die prägenden Figuren. Das Hinspiel gewann Markendorf mit 2:0 in Schöneiche – Raul Michael Gambashidze (2.) und Noah Grozdanic (83.) trafen damals. Schöneiche reist mit Rückenwind an, nach dem 2:0-Heimsieg über Admira – Lorenz Moritz (51.) und Dennis Behrendt (78.) sorgten für klare Verhältnisse. ---

Morgen, 15:00 Uhr SG Großziethen Großziethen Breesener SV Guben Nord Guben Nord 15:00 PUSH

Die Meistermannschaft verabschiedet sich vor heimischer Kulisse gegen den Tabellen-14. Die Gäste lieferten beim 2:3 gegen Markendorf zwar eine ansprechende Schlussphase, in der Erik Brose (83.) und Ousainey Sanneh (87.) verkürzten, doch reichte es nicht. Das Hinspiel in Guben gewann Großziethen knapp mit 3:2 – damals erzielte Nico Herter in der 78. Minute den entscheidenden Treffer. Großziethen spielte zuletzt 1:1 in Zossen – Christian Reuter (61.) traf zur Führung, ehe Malte Jochim (80.) den Ausgleich markierte. ---

Morgen, 15:00 Uhr MTV Wünsdorf 1910 Wünsdorf MSV Zossen 07 MSV Zossen 15:00 PUSH

Wünsdorf präsentierte sich beim 6:0 in Eisenhüttenstadt in Torlaune – Maximilian Hofmann traf gleich viermal (28., 39., 79., 87.), Spartak Doda steuerte zwei weitere Treffer bei (19., 47.). Im Hinspiel gewann Wünsdorf in Zossen mit 4:1 – Marcel Ciecelski (35.), Doda (42.), ein Eigentor von Hannemann (61.) und Eric Garms (87.) sorgten für klare Verhältnisse. Zossen ist nach dem 1:1 gegen Großziethen im gesicherten Mittelfeld. ---

Morgen, 15:00 Uhr SG Schulzendorf 1931 Schulzendorf FSV Dynamo Eisenhüttenstadt FSV Dynamo 15:00 PUSH

Schulzendorf hofft auf Rang zwei. Zuletzt kam man in Bestensee allerdings nicht über ein 2:2 hinaus – Jeremy Wolf (2.) und Nico Beyer (64.) trafen für die Gäste. Im Hinspiel verlor Schulzendorf in Eisenhüttenstadt mit 1:2 – Ryszard Kupper (2.) und Nico Urbansky (42.) sorgten damals für die Schulzendorfer Niederlage. Die Gäste reisen mit dem 0:6 gegen Wünsdorf im Gepäck an. ---

Zwei Teams aus dem Mittelfeld treffen zum Saisonabschluss aufeinander. Niederlehme trotzte Königs Wusterhausen zuletzt ein 3:2 ab – Daniel Gensigk (62.) und Ole Schadly (80.) trafen für die Gäste. Bestensee holte gegen Schulzendorf ein 2:2 – Gordon Schust (10.) und Till Sander (75.) egalisierten die Schulzendorfer Führung. Im Hinspiel gab es ein Unentschieden: 1:1 nach Toren von Gustav Lemke (45.) und Ole Schadly (56.). ---

Morgen, 15:00 Uhr Müllroser SV 1898 Müllroser SV SG Niederlehme 1912 Niederlehme 15:00 PUSH

Beide Teams stehen als Absteiger fest. Müllrose kassierte zuletzt ein 0:11-Debakel in Teltow – Joel Bahner war mit fünf Treffern der überragende Mann. Im Hinspiel gewann Niederlehme mit 3:0 – Thomas Zupp traf dreifach (36., 52., 67.). Gegen Königs Wusterhausen zeigte Niederlehme zuletzt Moral und gewann 3:2 – Florian Hellwig (49.), Zupp (55.) und Paul Schadetzky (70.) sorgten für einen Lichtblick. ---

Briesen verlor zuletzt mit 3:4 in Dahlewitz, konnte dabei eine frühe Führung durch Jonas Noske (5.) nicht behaupten. Teltow hingegen feierte einen historischen 11:0-Sieg gegen Müllrose – Joel Bahner traf fünfmal (18., 23., 30., 56., 81.), dazu trugen sich unter anderem Florian Adam (20., 52.) und Tim Friedrich (12.) in die Torschützenliste ein. Das Hinspiel endete 2:2 – Bahner (68.) und Florian Adam (38.) hatten für eine 2:0-Führung gesorgt, ehe Jacob Naskrenski (75.) und Emilio Schön in der Nachspielzeit (90.+12) ausglichen. Teltow würde ein Punkt zur Vizemeisterschaft reichen. ---