Duell der Absteiger läutet 4.Spieltag ein

Bereits am Freitag stehen sich die beiden Absteiger Fola Esch und Bettemburg in einem Südduell gegenüber. Beide kamen mit 6 von 9 möglichen Punkten gut in die Saison und werden sich vermutlich einen offenen Schlagabtausch liefern. Etzellas Saisonbeginn war eher mäßig, am Samstag kommt bereits um 16 Uhr ein spielstarkes Berburg, dessen Offensive den zweitbesten Wert der Liga in einer noch jungen Saison vorzuweisen hat.

Ettelbrücks Trainer Aurélien Terrier gegenüber FuPa: „Es war ein frustrierender Saisonstart was die Punkte angeht, da ich die angebotenen Inhalte sehr positiv finde und die Spieler viel mehr verdient hätten als die Zähler, die sie bekommen haben. Die Mannschaft ist engagiert und fleißig. Wir sind zuversichtlich, dass wir diese Dynamik der ersten Spiele umkehren können. Die erste und letzte Mannschaft, auf die wir uns konzentrieren, ist unsere eigene. Wir werden selbstbewusst kämpfen, um unsere Ergebnisse zu verbessern.“

Der noch verlustpunktfreie Leader Monnerich empfängt ein Steinsel, das noch ohne jeglichen Zähler dasteht. Auch wenn in der Ehrenpromotion stets jeder jeder schlagen kann, wird der FCM in dieser Partie Favorit sein. Die gleich Rolle dürfte Luxembourg City in Wormeldingen einnehmen. In seiner zweiten Zweitligasaison musste Lorentzweiler wieder Lehrgeld zahlen und muss versuchen bei einem guten Walferdingen seine ersten Punkte zu bekommen, möchte man dem Feld nicht bereits früh hinterherlaufen.