 2025-09-04T13:21:47.781Z

Ligavorschau
Ob Bettemburg um Kapitän Merino die Richtung bei Fola vorgeben wird?
Ob Bettemburg um Kapitän Merino die Richtung bei Fola vorgeben wird? – Foto: Alfred Mehles

Duell der Absteiger läutet 4.Spieltag ein

Fola empfängt Bettemburg am Freitagabend. Kann Mersch Rümelingen am Samstag überholen?

Verlinkte Inhalte

Ehrenpromotion
Berburg
Etzella
Rümelingen
Walferdingen

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.

Bereits am Freitag stehen sich die beiden Absteiger Fola Esch und Bettemburg in einem Südduell gegenüber. Beide kamen mit 6 von 9 möglichen Punkten gut in die Saison und werden sich vermutlich einen offenen Schlagabtausch liefern. Etzellas Saisonbeginn war eher mäßig, am Samstag kommt bereits um 16 Uhr ein spielstarkes Berburg, dessen Offensive den zweitbesten Wert der Liga in einer noch jungen Saison vorzuweisen hat.

Terrier: „frustrierender Saisonstart was die Punkte angeht“

Ettelbrücks Trainer Aurélien Terrier gegenüber FuPa: „Es war ein frustrierender Saisonstart was die Punkte angeht, da ich die angebotenen Inhalte sehr positiv finde und die Spieler viel mehr verdient hätten als die Zähler, die sie bekommen haben. Die Mannschaft ist engagiert und fleißig. Wir sind zuversichtlich, dass wir diese Dynamik der ersten Spiele umkehren können. Die erste und letzte Mannschaft, auf die wir uns konzentrieren, ist unsere eigene. Wir werden selbstbewusst kämpfen, um unsere Ergebnisse zu verbessern.“

Der noch verlustpunktfreie Leader Monnerich empfängt ein Steinsel, das noch ohne jeglichen Zähler dasteht. Auch wenn in der Ehrenpromotion stets jeder jeder schlagen kann, wird der FCM in dieser Partie Favorit sein. Die gleich Rolle dürfte Luxembourg City in Wormeldingen einnehmen. In seiner zweiten Zweitligasaison musste Lorentzweiler wieder Lehrgeld zahlen und muss versuchen bei einem guten Walferdingen seine ersten Punkte zu bekommen, möchte man dem Feld nicht bereits früh hinterherlaufen.

Eine enge Kiste könnte das Duell zwischen Mersch und Rümelingen werden während Absteiger Wiltz gegen Aufsteiger Beles die besseren Karten in der Hand halten sollte. Schifflingen wusste bislang noch nicht zu überzeugen, im Gegensatz zu seinen Gästen aus Feulen, die dadurch in die Favoritenrolle dieser Begegnung schlüpfen werden.

Am Freitag

Heute, 19:45 Uhr
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
19:45live
Unser Tipp: Unentschieden

Am Samstag

Morgen, 16:00 Uhr
FC Etzella Ettelbrück
FC Etzella EttelbrückEtzella
Fc Berdenia Berbourg
Fc Berdenia BerbourgBerburg
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

Morgen, 18:00 Uhr
FC Wiltz 71
FC Wiltz 71Wiltz
FC The Belval Beles
FC The Belval BelesBeles
18:00
Unser Tipp: Heimsieg

Morgen, 19:00 Uhr
FC Schifflingen 95
FC Schifflingen 95Schifflingen
US Feulen
US FeulenFeulen
19:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

Morgen, 18:00 Uhr
FC Marisca Mersch
FC Marisca MerschMersch
US Rümelingen
US RümelingenRümelingen
18:00live
Unser Tipp: Unentschieden

Morgen, 18:00 Uhr
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen
FC Lorentzweiler
FC LorentzweilerLorentzw.
18:00live
Unser Tipp: Heimsieg

Morgen, 18:00 Uhr
FC Koeppchen
FC KoeppchenKoeppchen
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity
18:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

Morgen, 18:00 Uhr
FC Monnerich
FC MonnerichMonnerich
FC Alisontia Steinsel
FC Alisontia SteinselSteinsel
18:00
Unser Tipp: Heimsieg

__________________

Hinweise

  • Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt sowie im Falle toller, lustiger Ticker-Passagen die Möglichkeit einer persönlichen Vorstellung des Ticker-Betreibers hier auf FuPa Luxemburg! (Beispiel hier)
Aufrufe: 05.9.2025, 16:02 Uhr
Paul KrierAutor