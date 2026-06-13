Duell der Absteiger: Fortuna Chemnitz gegen Pirna-Copitz

Der kommende Gegner aus Pirna-Copitz reist mit einer schweren mentalen Last an. Am vergangenen Wochenende geriet der VfL im heimischen Willy-Tröger-Stadion gegen die SG Taucha 99 mit 0:5 unter die Räder, wobei Tauchas Felix Brügmann die Defensive der Hausherren mit einem Dreierpack fast im Alleingang demontierte. Mit nunmehr 70 Gegentoren stellt Pirna-Copitz nach der Fortuna (82 Gegentreffer) die anfälligste Abwehrreihe der Liga.

Dass der VfL dennoch kein schlichter Punktlieferant ist, zeigt der Blick auf das Hinspiel. In Pirna unterlag die Fortuna deutlich mit 0:0 (0:3), geschwächt durch eine frühe Rote Karte für Abwehrspieler Oliver Schwarz in der 48. Minute. Damals trafen Alexander Kaiser, Jakob Funken und Mousa Malin für den VfL. Für das Rückspiel gilt es aus Chemnitzer Sicht, diese Scharte auszuwetzen. Ohne das lähmende Gewicht des Abstiegskampfes im Nacken wollen die Fortunen den spielerischen Aufwand der letzten Wochen endlich in Zählbares ummünzen, um sich würdevoll aus der Sachsenliga zu verabschieden.