Duell „David gegen Goliath“: Schlusslicht Pesch zu Gast in Gladbach

Bergisch Gladbach will gegen Pesch seine Aufstiegsambitionen untermauern. – Foto: Boris Hempel

Am 23. Spieltag der Mittelrheinliga bekommt es Ligaschlusslicht FC Pesch mit niemand geringerem als Tabellenführer SV Bergisch Gladbach 09 zu tun. Die Ausgangslage könnte aufgrund des tabellarischen Unterschieds größer nicht sein, die Hausherren gehen als haushoher Favorit in die Partie. Während SV-Coach Kevin Kruth im Vorfeld der Begegnung von einer "gefährlichen Konstellation" spricht, betont sein Gegenüber Ali Meybodi die klare Außenseiterrolle seiner Elf.

"Wenn man sich die Tabelle anschaut, dann gibt es aktuell in der Mittelrheinliga kein deutlicheres David gegen Goliath. Die Trauben hängen in Bergisch Gladbach extrem hoch. Alles andere als ein klarer Sieg für Bergisch Gladbach und eine deutliche Niederlage für uns wäre eine Riesenüberraschung“, ordnet der 50-Jährige die Ausgangslage vor Spielbeginn klar ein. Ebendiese will sich das Ligaschlusslicht zugleich aber zunutze machen, wie Meybodi anführt: „Genau so wollen wir die Aufgabe angehen: Wir werden alles dafür tun, dem Gegner so lange wie möglich Paroli zu bieten. Das ist uns in den letzten Wochen oft gelungen, auch wenn es am Ende - wie beim späten Nackenschlag gegen Frechen (0:1) - nicht ganz gereicht hat.“

Dass der FC Pesch in Gladbach als glasklarer Underdog in die Partie geht, steht außer Frage. Seit dem 7. Spieltag steht Pesch ununterbrochen am Tabellenende, kommt im bisherigen Saisonverlauf auf lediglich acht eroberte Punkte. Der Kontrahent aus Gladbach hingegen führt das Feld der Mittelrheinliga seit Spieltag neun an, hat seither ganze 26 Punkte mehr ergattert als das Schlusslicht aus Pesch. Dass die Gäste folglich als klarer Außenseiter nach Gladbach fahren, weiß auch Chefcoach Ali Meybodi:

Damit spielt der Übungsleiter auf die durchaus ordentlichen Leistungen der vergangenen Wochen an, als Pesch sowohl gegen die SpVg Frechen 20 als auch die Kontrahenten SSV Merten und (2:5) und FC Hennef 05 (6:3) gut mitmischte. In allen genannten Partien hat die Meybodi-Elf zwar eine gute Figur abgegeben, für den großen Trumpf hat es dabei jedoch nur einmal gereicht. Aus Sicht des Chefcoaches ist es ebendiese geringe Effektivität, weshalb Pesch abgeschlagen am Tabellenende steht: „Wir haben gezeigt, dass wir phasenweise jeden Gegner ärgern können und uns in jedem Spiel Chancen erarbeiten. Wir müssen es nun verstehen, diese Möglichkeiten besser zu verwerten, denn am Ende kommt es im Fußball auf Tore an. Aktuell entspricht unsere Punkteausbeute einfach nicht dem betriebenen Aufwand“, reflektiert Meybodi und schlussfolgert: „Auch am Sonntag werden wir unsere Chancen bekommen - und diese keine, sehr geringe Chance wollen wir nutzen.“

Kruth: „Sind uns unserer Pflicht bewusst“

Während die Chance auf den Klassenerhalt für den FC Pesch Woche für Woche weiter schwindet, sieht sich der SV Bergisch Gladbach mit gänzlich anderen Problemen konfrontiert. Nach dem 2:2-Remis gegen den 1. FC Düren in der Vorwoche ist der Vorsprung auf Verfolger Siegburger SV 04 auf fünf Zähler geschrumpft. Aufgrund des Spielverlaufs spricht SV-Coach Kevin Kruth im Nachgang aber dennoch von einem gewonnenen Punkt: „Dem Spielverlauf nach war das dann im Endeffekt ein gewonnener Punkt. Klar, wenn du dann hinten raus so spät noch die beiden Tore schießt, muss man das so sehen“, analysiert der Übungsleiter das Resultat gegen den Regionalliga-Absteiger. Nach zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand markierten Ole Tillmann und Tristan Arndt erst in der Nachspielzeit den Ausgleich.

Mit Blick auf den anstehende Heimspiel gegen Pesch steht der Spitzenreiter nun wieder in der Pflicht. Dabei gilt es, an den deutlichen 6:1-Erfolg aus dem Hinspiel anzusetzen. Dass dem Ligaprimus auch im Rückspiel am Sonntag die klare Favoritenrolle zukommt, dessen ist sich Kruth bewusst: „Wir sind uns natürlich der Pflicht bewusst, zu Hause die drei Punkte behalten zu müssen. Das ist uns klar. Ich glaube, das ist auch nicht vermessen Pesch gegenüber“, betont der Chefcoach, mahnt aber im selben Atemzug: „Uns ist nicht verborgen geblieben, dass Pesch jetzt in der Rückrunde dann auch deutlich engere, bessere Ergebnisse erzielt, als das noch in der Hinrunde der Fall war. Das ist schon eine Mannschaft, die zocken kann, wenn man sie lässt“, versichert Kruth. In diesen Genuss will der Aufstiegsanwärter den Kontrahenten aber keinesfalls kommen lassen.

Spitzenreiter geht mit voller Kapelle an den Start

Neben der tabellarischen Ausgangslage spielt den Hausherren zudem auch die Personallage in die Karten: Die Trainingswoche haben alle Akteure verletzungsfrei überstanden. Mit Azem Memeti ist eine wichtige Personalie nach längerer Erkrankung wieder auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Zwar steht der 20-jährige Stürmer für die Begegnung mit Pesch noch nicht wieder zur Verfügung, ansonsten kann Kruth - abgesehen von den Langzeitverletzten Sari Aydin und Caudio Haider - auf jeden Spieler zurückgreifen.

Was es braucht, um am Sonntag dann den 16 Saisondreier einzufahren und die Titelambitionen weiter zu untermauern, unterstreicht den Chefcoach abschließend klar: „Es gilt, die grundlegende Dinge des Fußballs auf den Rasen zu kriegen. Das ist unsere absolute Pflicht. Dann müssen wir derzeit auch so viel Selbstbewusstsein, so viel Überzeugung an den Tag legen, dass wir selbst auch das Heft des Handelns in die Hand nehmen müssen. Wir sind da aber sicherlich gut drauf vorbereitet. Von daher werden wir das Spiel sehr sorgfältig vorbereiten und am Sonntag alles auf dem Platz lassen.“ Anstoß der Begegnung in der Belkaw Arena ist um 15 Uhr.