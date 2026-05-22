Duell „David gegen Goliath“: Düren gastiert bei Ligaprimus Gladbach

Bergisch Gladbach will seiner Favoritenrolle geregt werden. – Foto: Michael Schnieders

Die Ausgangslage vor dem Aufeinandertreffen zwischen Tabellenführer SV Bergisch Gladbach 09 und Herausforderer Sportfreunde Düren am 28. Spieltag könnte unterschiedlicher kaum sein. Während die Hausherren drei Spieltage vor Schluss auf dem besten Wege Richtung Meisterschaft und Regionalliga-Aufstieg sind, stehen die Sportfreunde Düren nach dem Aufstieg im Vorjahr bereits vorzeitig als Absteiger fest. Demnach kann es für die Gäste ausschließlich noch darum gehen, dem haushohen Favoriten einen gehörigen Strich durch die Rechnung zu machen und den Spielverderber zu spielen. Die Hausherren um Chefcoach Kevin Kruth ist sich jedoch seiner Pflicht bewusst, während Sportfreunde-Übungsleiter Marcel Demircan sich keinesfalls schon im Vorfeld geschlagen geben will.

„Von den letzten fünf Partien haben wir viermal richtig gut mitgespielt. Gegen den SSV Bornheim (1:3), TuS Blau-Weiß Königsdorf (2:3), die SpVg Frechen 20 (0:2) und auch gegen den SV Eintracht Hohkeppel (1:3) waren die Auftritte absolut engagiert - lediglich gegen den SSV Merten (0:6) sind wir komplett unter die Räder gekommen“, hebt der 37-Jährige lobend hervor und weiß zugleich, wo es spielerisch anzusetzen gilt: „Im letzten Drittel fehlt uns aktuell ein bisschen das Selbstverständnis, was auch daran liegt, dass wir den Fokus derzeit extrem auf die Defensivarbeit legen.“

Die sportliche Rückrunden-Bilanz der Sportfreunde Düren liest sich fraglos alles andere als gut. Sieben Zähler konnte die Elf von Übungsleiter Marcel Demircan in zweiten Saisonabschnitt bislang einheimsen, steht folglich mit elf Punkten Rückstand auf das rettende Ufer auf dem vorletzten Tabellenplatz. Ganze acht Spiele in Folge gingen die Sportfreunde zuletzt als Verlierer vom Platz. Der letzte Punktgewinn datiert aus dem Heimspiel gegen den FC Teutonia Weiden (4:3) am 19. Spieltag. Den direkten Wiederabstieg konnte der Vorjahres-Landesliga-Meister somit nicht abwenden, dennoch kann kann Aufstiegstrainer Demircan den jüngsten Auftritten seiner Mannschaft auch viel positives abgewinnen:

Dass seine Mannen aber allen voran im jüngsten Spiel gegen Aufstiegsaspirant Hohkeppel mehr verdient gehabt hätten als die achte aufeinanderfolgende Pleite, unterstreicht Demircan dann deutlich: „Gegen Hohkeppel haben wir alles gegeben. Viel besser können wir es fast garnicht spielen und mit ein bisschen Spielglück holst du am Ende einen Punkt gegen den absoluten Favoriten“, erklärt der Coach und schlussfolgert mit Blick auf das bevorstehende Duell: „Genau mit diesem Ansatz werden wir auch das Spiel gegen Bergisch Gladbach angehen. Ich will die Saison definitiv nicht mit elf Niederlagen in Serie beenden. Deswegen werden wir alles versuchen, um mindestens eines der letzten Spiele noch zu gewinnen.“

Kruth: „Geht darum, Ergebnisse zu liefern“

Ob dieses Vorhaben bereits am Montag gelingt, erscheint ob der beachtlichen Qualitäten des Gegners durchaus fraglich. Nicht umsonst steht der SV Bergisch Gladbach drei Spiele vor Schluss auf dem Platz an der Sonne und weist in Summe 46 Punkte mehr auf als der Kontrahent aus Düren. Allen voran Sturmkraft Tristan Arndt geht mit stattlichen 29 Torbeteiligungen voran. Allerdings ist die Elf von Cheftrainer Kevin Kruth gewarnt, schließlich konnten die Sportfreunde bereits im Hinspiel überzeugen und können nun befreit aufspielen. Das Hinrunden-Duell entschieden die 09er durch einen Last-Minute-Treffer von Jan Luca Bugenhagen knapp mit 3:2 für sich. Auch deshalb warnt Kruth vor dem bevorstehenden Aufeinandertreffen:

„Wir begegnen dem Gegner mit dem nötigen Respekt und wissen aus dem Hinspiel, dass das eine Mannschaft ist, die lebt, griffig ist und absolut für Torgefahr sorgen kann. Wir haben registriert, dass sich die Sportfreunde Düren in den letzten Wochen gut präsentiert und beispielsweise das Spiel gegen Hohkeppel beim 1:3 lange offen gestaltet. Selbst in dieser Phase, in der der Abstieg schon recht klar zu sein scheint, lassen sie sich keineswegs hängen, sondern leben das Theme Mittelrheinliga-Fußball voll weiter“, lobt der Übungsleiter und leitet ab: „Wenn wir die Aufgabe demütig, aber mit einer gesunden Portion Selbstbewusstsein angehen, bin ich sehr zuversichtlich. Wir müssen die Grundtugenden zu 100 Prozent auf den Platz bringen. Unser Spiel ist jetzt erstmal das Allerwichtigste - erst nach dem Abpfiff schauen wir auf die anderen Ergebnisse.“

Hinsichtlich des klar formulierten Ziels, die Meisterschaft einzufahren, gilt es für die 09er nun, die hart erkämpfte komfortable Ausgangslage über die Ziellinie zu bringen. Das Polster auf Verfolger Siegburger SV 04 beträgt jedoch einzig einen Zähler, weshalb sich der Spitzenreiter keinen Ausrutscher erlauben darf: „Uns ist natürlich klar, dass wir in der Pflicht sind, die drei Punkte zu Hause zu behalten. Das ist, glaube ich, auch überhaupt nicht überheblich gegenüber den Sportfreunden Düren. In dieser Phase der Saison geht es schlichtweg darum, Ergebnisse zu liefern - da nehme ich am Ende auch gern ein knappes 1:0“, bilanziert der 40-jährige Coach unmissverständlich.

Demircan wirft die Rotationsmaschine an

Personell gesehen wird es zumindest auf einer Seite zu einigen Umstellungen kommen. Wie Demircan andeutet, werden die Sportfreunde durch den bereits feststehenden Abstieg einiges an Spielzeiten verteilen: „Beim Kader kann ich glücklicherweise fast aus dem Vollen schöpfen. In den verbleibenden Partien wird es nun auch darum gehen, Spielzeit zu verteilen, da sich viele Jungs im Sommer verabschieden. Es zählt jetzt nicht mehr nur die Trainingsleistung - wir schauen auch darauf, wer wie lange im Verein war und wer wieviel Einsatzzeit in dieser Saison bekomme hat“, versichert der Übungsleiter.

Das gilt auf der Gegenseite selbstverständlich nicht. Die Kruth-Elf kann es sich schlichtweg ni nicht leisten, großartig zu rotieren. Mit Blick auf den verfügbaren Kader der 09er spricht der Cheftrainer von „Licht und Schatten“. Hintergrund ist der Ausfall vom gesperrten Stammverteidiger Rexhep Ajdari. Mit Joel Kouekem und Azem Memeti kann der Ligaprimus allerdings auch wieder auf zwei wichtige Stützen bauen. Ob der Titelanwärter seiner Favoritenrolle schlussendlich auch gerecht wird, wird zu sehen sein. Anstoß der Begegnung in der Belkaw Arena ist am Montag um 15 Uhr.