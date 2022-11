Duell auf Augenhöhe mit gerechter Punkteteilung

So versuchten wir dieses Mal von Anfang an eher in einer Gegenspielerin bezogenen Zuordnung zu agieren und den Gegner auf Distanz zu unserem Tor zu halten. Das gelang uns in der ersten viertel Stunde des Spiels auch recht gut. Und so kamen wir nach und nach dazu, ebenfalls Offensivaktionen zu starten. Aus einem der gut vorgetragenen Angriffe über die linke Seite resultierte die bis dahin größte Chance des Spiels für unseren Rot-Weißen Sturm, dem nur Zentimeter fehlten, um den Ball kontrolliert in das gegnerische Tor und nicht knapp darüber zu setzen. Auch von rechts gab es im weiteren Verlauf eine zwingende Hereingabe, die allerdings zu unplatziert abgenommen wurde. Anschließend waren dann die Gäste am Drücker, die mit viel Rückenwind und durchdachten Aktionen immer wieder gefährlich in unseren Strafraum flankten und dort auch zu guten Kopfballaktionen kamen. Mehrere Eckbälle stellten unsere Abwehr vor intensive Aufgaben, die die Dreierkette und unsere Torfrau Luisa mit großem Einsatz klären konnten. Der ersehnte Halbzeitpfiff kam zum rechten Zeitpunkt, sodass unsere Damen mit einem torlosen Unentschieden zum Pausentee in die Kabine konnten.

In der zweiten Halbzeit flachte der Wind etwas ab, das Spiel blieb jedoch unvermindert spannend und auf Messers Schneide. Die Damen aus dem Kölner Westen präsentierten sich auch weiterhin als technisch sehr starkes Team mit eingespielten Aktionen in die Offensive, die jederzeit sehr gefährlich werden konnten. Wir suchten die Chance gegen einen recht hoch stehenden Gegner in einer Umschaltsituation unsere Geschwindigkeit ausspielen zu können. Und so war es Anna-Lena, die in der 62. Minute mit Ball die Verteidigerin überlief und von der Grundlinie auf Strafraumhöhe in den Rückraum auf Julija Bosnar flankte, die mit feiner Technik volley von der Fünfmeterlinie unhaltbar in die Maschen zum 1:0 einnetzte. In den nächsten Aktionen danach stand wieder unser defensives Mittelfeld und die Abwehrkette im Mittelpunkt. Torfrau Luisa konnte einen Freistoß noch mit den Fingerspitzen über den Torwinkel ins Aus schieben. In der 75. Minute gelang den Domstädterinnen dann doch der nicht unverdiente Ausgleich. Trotz einiger Wechsel versuchten die Merlen noch einmal in den Offensivmodus zu kommen und hatten tatsächlich noch die Chance zum Siegtreffer auf dem Kopf. Bis zum Schluss liefen die frischen Kräfte um Kiki, Lena und Antonia bravourös die Gegnerinnen an, sodass am Ende eines sehr spannenden ausgeglichenen Spiels gegen den bisher stärksten Ligafavoriten der Punktgewinn gesichert werden konnte.

Nun heißt es, viel Tee trinken und die Akkus für den nächsten Sonntag nachzuladen. Zu Beginn der Karnevalsession kommt mit Mitaufsteiger DJK Südwest Köln ein Team aus der Hochburg in die Amselstadt – ze allem parat!