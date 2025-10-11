Duell auf Augenhöhe mit Davenstedt steht bevor

Am Sonntag steht für die Sportfreunde Anderten das nächste wichtige Spiel in der Bezirksliga 2 Hannover an. Der Aufsteiger empfängt um 15 Uhr den TuS Davenstedt – ein Duell zweier Teams aus dem Tabellenmittelfeld, die aktuell nur zwei Punkte trennen. Mit vier Siegen aus den vergangenen fünf Partien geht Anderten mit breiter Brust in die Begegnung.

Trainer Tobias Faust sieht seine Mannschaft nach dem jüngsten 3:1-Erfolg in Altwarmbüchen in einer positiven Entwicklung: „Wir haben in den letzten Spieltagen gut Punkte geholt. Das wollen wir natürlich weiter ausbauen.“ Der Coach erwartet jedoch ein hart umkämpftes Duell: „Davenstedt ist eine gute Mannschaft mit starken Einzelspielern. Ihr Tabellenplatz spiegelt nicht die Qualität wider, die sie haben.“

Der Gegner steckt nach einem 1:1 gegen den FC Lehrte in einer leichten Ergebniskrise, bleibt aber offensiv gefährlich – vor allem dank Stürmer Diego Sousa-Gonzalez, der zuletzt traf. Faust warnt: „Fast jede Mannschaft hat mal eine Phase, in der es nicht läuft. Davenstedt wird sich fangen – wir müssen dafür sorgen, dass das nicht am Sonntag passiert.“

Taktisch dürfte Faust erneut auf eine kompakte Defensive und schnelles Umschalten setzen. Schlüsselspieler Robert Fech, der bereits acht Saisontore erzielt hat, ist auch gegen Davenstedt gesetzt. Zudem zeigte sich das Team zuletzt defensiv stabiler: Nur drei Gegentreffer in den letzten vier Spielen sprechen für eine deutlich verbesserte Balance.