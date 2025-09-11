Duell auf Augenhöhe in Bargteheide

Nach der 1:3-Auswärtsniederlage beim VfB Lübeck II will der TSV Bargteheide am Samstag um 13 Uhr auf heimischem Rasen wieder punkten. Gegner ist mit dem FC Dornbreite Lübeck eine Mannschaft, die zuletzt mit einem starken 2:1-Sieg gegen Tabellenführer Eichholzer SV aufhorchen ließ.

„Mit Dornbreite treffen wir auf eine gestandene Truppe“, sagt TSV-Trainer Michel Wohlert vor dem Duell des achten Spieltags. Die Gäste kommen mit breiter Brust nach Bargteheide – und mit einem klaren Plan: körperliche Präsenz, Erfahrung und Effizienz. „Es wird sicherlich ein körperliches Spiel, bei dem wir nicht nur gegenhalten, sondern auch einen guten Ball spielen wollen“, betont Wohlert. „Unterm Strich werden Kleinigkeiten entscheiden.“

Die Tabelle zeigt, wie eng es im Verfolgerfeld der Landesliga Holstein zugeht. Dornbreite rangiert mit zwölf Punkten auf Rang sechs, Bargteheide mit neun Zählern auf Platz sieben. Ein Heimsieg würde den Aufsteiger also wieder näher an die oberen Plätze heranführen.

Beim jüngsten Auftritt in Lübeck war der TSV keinesfalls chancenlos. Nach frühem Rückstand und einem zweiten Gegentor kurz vor der Pause zeigte das Team im zweiten Durchgang Moral und kam durch Malte Kentzler zum Anschluss. Erst in der Schlussphase sorgte Davin Polikeit für die Entscheidung zugunsten der Gastgeber. Es war die zweite Saisonniederlage für Bargteheide – eine, aus der Wohlert und seine Mannschaft dennoch Zuversicht schöpfen.