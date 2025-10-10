– Foto: Cedric Siefker

Duell auf Augenhöhe in Andervenne: Offensivkraft trifft Defensivstärke Heidekraut Andervenne empfängt Bunnen – beide Teams trennen in der Tabelle nur ein Punkt

Am Samstag empfängt der SV Heidekraut Andervenne den punktgleichen DJK-SV Bunnen. Während Andervenne auf heimischem Platz den nächsten Sieg anpeilt, will Bunnen mit disziplinierter Abwehrarbeit erneut Zählbares mitnehmen.

In der Frauen-Oberliga Niedersachsen West steht am Samstag ein spannendes Duell im oberen Mittelfeld an: Der Tabellenfünfte SV Heidekraut Andervenne empfängt den punktgleichen DJK-SV Bunnen. Beide Teams liegen mit 15 beziehungsweise 14 Punkten dicht beieinander – die Partie verspricht also Spannung und Kampfgeist auf beiden Seiten.



Heidekraut-Trainer Patrick Lonnemann erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe: „Mit Bunnen erwartet uns ein Gegner, der defensiv sehr stabil steht und nach Ballgewinnen schnell umschaltet. Wir wissen also genau, was auf uns zukommt.“ Seine Mannschaft hat zuletzt mehrfach ihre spielerische Qualität unter Beweis gestellt, nun soll die Leistung auch in Punkte umgemünzt werden. „Wir haben zuletzt gezeigt, dass wir guten Fußball spielen können. Diese Woche wollen wir uns dafür auch mit etwas Zählbarem belohnen“, so Lonnemann. Besonders setzt der Coach auf die Unterstützung der eigenen Anhänger: „Unsere Fans haben uns zuletzt großartig unterstützt, und wir hoffen auch an diesem Samstag wieder auf zahlreiche Unterstützung.“