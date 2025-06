Duell auf Augenhöhe: Frechen im Fernduell um Top-5-Platzierung

„Wir haben die Top 5 die letzten Wochen nicht losgelassen und am letzten Spieltag würden wir gerne noch reinspringen. Das ist das große Ziel am Sonntag,“ betont Frechens Trainer Okan Özbay. Sein Team zeigte sich zuletzt in guter Form, gewann mit 3:2 in Hürth und steht mit 48 Punkten punktgleich mit den Rängen vier und fünf auf Tabellenplatz sechs. Auch das Hinspiel entschied Frechen mit 4:2 für sich.