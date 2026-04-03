Duell auf "Augenhöhe" erwartet - Kästorf empfängt Göttingen 05

Kästorfs Trainer Michele Rizzi blickt mit Respekt auf den kommenden Gegner: „Göttingen ist natürlich formstark. Sie haben jetzt die letzten drei Spiele alle gewonnen und am letzten Wochenende eine richtige Reise an Gifhorn verteilt mit 6:0. Die werden mit ganz viel Selbstvertrauen zu uns kommen.“

Für Kästorf geht es daher vor allem um die richtige Vorbereitung: „Wir müssen uns darauf einstellen, wie wir gegen eine Viererkette und wie wir gegen eine Dreierkette attackieren wollen.“ Gleichzeitig fordert Rizzi eine klare Reaktion seiner Mannschaft: „Ich will morgen eine bessere Leistung sehen als in der letzten Woche, vor allem in der ersten Halbzeit.“ Zuletzt verlor man auf heimischen Rasen mit 2:4 gegen die SVG Göttingen.

Dabei hebt Rizzi vor allem die Qualität und Variabilität der Göttinger hervor: „Sie haben richtig gute Kicker, haben eine gute Idee mit Ball, spielen guten Fußball und sind variabel im Offensivspiel.“ Besonders taktisch sei der Gegner schwer zu greifen: „Sie wechseln zudem immer wieder gerne von der Vierer- in die Dreierkette.“

Dabei kennt der Coach die eigenen Stärken, aber auch die Voraussetzungen: „Das Spiel hat uns gezeigt, dass wir eine gute Mannschaft sind, aber wenn wir nicht alles auf den Platz bringen und 100 Prozent da sind, dann bekommen wir gegen jede Mannschaft Probleme.“ Die Marschroute ist klar: „Wenn wir im Spiel sind, Gas geben, geradlinig und klar spielen, dann sind wir für jeden Gegner extrem unangenehm. Das wollen wir morgen auch sein.“

Duell auf Augenhöhe erwartet

Auch Göttingens Trainer Jozo Brinkwerth erwartet ein enges Spiel: „Nach dem Heimspiel gegen Gifhorn geht es jetzt zur nächsten Spitzenmannschaft.“ Für ihn steht fest: „Ich denke, es wird ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem dann die Kleinigkeiten entscheiden.“

Brinkwerth sieht ebenfalls große Qualität beim Gegner: „Kästorf gehört zu den Top-Mannschaften der Liga und hat ganz oft gezeigt, über wie viel Qualität sie verfügen – offensiv, aber auch defensiv.“ Zudem sieht er einen Vorteil für die Gastgeber aufgrund des Rasenplatzes, da man in Göttingen nur auf Kunstrasen trainiert und spielt. Das letzte direkte Duell in Kästorf endete 4:1 für den SSV. Zuvor gewann Göttingen drei direkte Duelle in Serie.

Trotzdem geht Göttingen mit Zuversicht in die Partie: „Ich bin recht optimistisch, dass wir ein gutes Ergebnis holen können.“ Dabei liegt der Fokus weniger auf der Tabelle, da man den Titel nahezu abgeschrieben hat: „Für uns geht es nur noch darum, gute Spiele zu liefern und wenn wir gute Spiele liefern, dann kommen hoffentlich auch die Punkte.“

Auch für Kästorf ist die Zielsetzung klar formuliert: „Wir wollen morgen das Spiel gewinnen.“

Anpfiff ist um 15.00 Uhr in Kästorf!