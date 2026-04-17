Duell auf Augenhöhe: Eichholz fordert formstarken TSV Pansdorf

– Foto: Harald Klipp

Wenn der Eichholzer SV am Sonnabend den TSV Pansdorf empfängt, treffen zwei unmittelbare Tabellennachbarn aufeinander – und zwei Mannschaften, die zuletzt unterschiedliche Wege gegangen sind, nun aber dasselbe Ziel verfolgen: ein Zeichen im Saisonendspurt zu setzen.

Die Trainingswoche habe Mut gemacht: „Die Mannschaft hat gut gearbeitet und ist hochmotiviert, gegen einen direkten Konkurrenten ein anderes Gesicht zu zeigen.“ Sternberg fordert dabei vor allem grundlegende Tugenden: „Wir wissen um die Bedeutung des Spiels und wollen mit Einsatz, Disziplin und Teamgeist zurück in die Erfolgsspur finden.“

Für die Gastgeber ist die Ausgangslage klar umrissen. Trotz des jüngsten 2:1-Erfolgs beim FC Fetih-Kisdorf waren die Wochen zuvor nicht nach dem Geschmack von Trainer Rene Sternberg. „Die vergangenen Ergebnisse, inklusive des verlorenen Nachholspiels unter der Woche, waren nicht das, was wir uns vorgestellt haben“, sagt er – und richtet den Blick unmittelbar nach vorn.

Mit 44 Punkten rangiert Eichholz derzeit auf Platz drei – und damit noch in Schlagdistanz zur Spitze, wenngleich die Konkurrenz aus Lübeck zuletzt konstant gepunktet hat.

Pansdorf mit Selbstvertrauen – Block warnt dennoch

Der TSV Pansdorf reist hingegen mit Rückenwind an. Der jüngste 2:0-Erfolg gegen den VfR Horst festigte Rang vier und unterstrich die stabile Phase der Mannschaft von Hendrik Block. Dennoch warnt der Trainer vor der Qualität des Gegners: „Auch wenn die Ergebnisse zuletzt nicht gestimmt haben, so ist Eichholz eines der Top-Teams in der Liga.“

Gerade die jüngste Ergebniskrise mache den Gegner schwer ausrechenbar. „Gerade weil es zuletzt nicht gut gelaufen ist, wird es ein brutal schweres Spiel“, so Block, der auf eine konzentrierte Leistung seiner Mannschaft setzt: „Wir werden weiter im Fokus bleiben und versuchen eine starke Leistung auf den Platz zu bekommen.“

Mit Blick auf das Hinspiel – ein 1:3 aus Pansdorfer Sicht – dürfte zusätzlich Motivation vorhanden sein. Block formuliert die Herangehensweise entsprechend selbstbewusst: „Mit dem nötigen Mut und Selbstvertrauen können wir ein Spiel auf Augenhöhe gestalten.“

Die Konstellation verspricht ein enges Duell zweier Teams, die sich tabellarisch auf Augenhöhe begegnen – und deren Ausgang richtungsweisend für die Schlussphase der Saison sein könnte.