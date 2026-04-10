Duell auf Augenhöhe: Blaues Wunder will sich absetzen SG Blaues Wunder Hannover empfängt TSV Bemerode zu richtungsweisendem Spiel von red · Heute, 16:03 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Vor dem Heimspiel gegen den TSV Bemerode spricht Trainer Leon Erler von einer entscheidenden Partie. Nach zuletzt starken Ergebnissen will seine Mannschaft den Abstand nach unten vergrößern.

Wenn die SG Blaues Wunder Hannover am Sonntag den TSV Bemerode empfängt, geht es für beide Teams um mehr als drei Punkte. Der Tabellenzehnte trifft auf den Elften – ein direktes Duell im unteren Tabellenbereich, bei dem sich die Kräfteverhältnisse weiter verschieben können. Blaues Wunder geht mit Rückenwind in die Partie. Am vergangenen Spieltag gewann das Team mit 2:1 beim SV 06 Lehrte, während Bemerode eine 2:3-Niederlage gegen TuS Garbsen hinnehmen musste.

Trainer Leon Erler sieht seine Mannschaft nach der Osterpause bereit: „Die Osterpause war ganz gut für uns. Einfach mal runterkommen. Davor mussten viele Spieler über Wochen durchziehen, mit kleiner Kadergröße und wenig Wechselmöglichkeiten. Da tat die Pause gut.“ Mit Blick auf die Tabelle misst Erler der Begegnung große Bedeutung bei: „Es ist ein direkter Konkurrent, gegen den man sich absetzen kann. Tabellarisch ist der Abstand nach unten nicht groß. Da kann sich schnell alles drehen. Gerade diese direkten Duelle sind entscheidend.“