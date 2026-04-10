Duell auf Augenhöhe: Blaues Wunder will sich absetzen

Vor dem Heimspiel gegen den TSV Bemerode spricht Trainer Leon Erler von einer entscheidenden Partie. Nach zuletzt starken Ergebnissen will seine Mannschaft den Abstand nach unten vergrößern.
Wenn die SG Blaues Wunder Hannover am Sonntag den TSV Bemerode empfängt, geht es für beide Teams um mehr als drei Punkte. Der Tabellenzehnte trifft auf den Elften – ein direktes Duell im unteren Tabellenbereich, bei dem sich die Kräfteverhältnisse weiter verschieben können.
Blaues Wunder geht mit Rückenwind in die Partie. Am vergangenen Spieltag gewann das Team mit 2:1 beim SV 06 Lehrte, während Bemerode eine 2:3-Niederlage gegen TuS Garbsen hinnehmen musste.
Trainer Leon Erler sieht seine Mannschaft nach der Osterpause bereit: „Die Osterpause war ganz gut für uns. Einfach mal runterkommen. Davor mussten viele Spieler über Wochen durchziehen, mit kleiner Kadergröße und wenig Wechselmöglichkeiten. Da tat die Pause gut.“
Mit Blick auf die Tabelle misst Erler der Begegnung große Bedeutung bei: „Es ist ein direkter Konkurrent, gegen den man sich absetzen kann. Tabellarisch ist der Abstand nach unten nicht groß. Da kann sich schnell alles drehen. Gerade diese direkten Duelle sind entscheidend.“
Das Hinspiel ist Erler noch präsent – trotz guter Leistung ohne Ertrag: „Im Hinspiel gegen Bemerode hatten wir eines unserer besten Saisonspiele. Fußballerisch war das unsere beste Leistung. Wir hatten viele Torchancen, haben leider auch einen Elfmeter verschossen und das Spiel am Ende trotzdem verloren. Das tat weh, weil wir es selbst aus der Hand gegeben haben.“
Diesmal soll das Ergebnis stimmen: „Jetzt wollen wir das besser machen, wieder so ein gutes Spiel zeigen, aber diesmal auch als Sieger vom Platz gehen. Am Ende zählen die Punkte. Es bringt nichts, gut zu spielen und nichts mitzunehmen.“
Das Selbstvertrauen ist gewachsen. „Die letzten vier Spiele haben wir zehn Punkte geholt und sind ungeschlagen. Wir haben gegen den Ersten, Dritten und Vierten gespielt. Das gibt Selbstvertrauen. Wir wissen, dass wir gegen jeden gewinnen können“, sagt Erler.
Den Gegner unterschätzt er dennoch nicht: „Bemerode ist eine Mannschaft, die fightet, die sich lange kennt und alles reinhauen wird. Auch für ihren Trainer werden sie alles geben.“
Entsprechend klar ist die Marschroute für Sonntag: „Wir müssen von der ersten Minute an arbeiten und hoffen, dass wir die drei Punkte holen. Das wäre extrem wichtig, um uns weiter Luft zu verschaffen.“