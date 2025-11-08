Duell auf Augenhöhe: Ahlerstedt erwartet Hollage

Während Ahlerstedt den Schwung aus den letzten Spielen mitnehmen und zu Hause nochmals „komplette Präsenz“ zeigen will, kehrt Hollage nach drei Wochen Pause mit frischem Selbstvertrauen in den Ligabetrieb zurück.

Wenn der SV Ahlerstedt/Ottendorf am Sonntag sein letztes Heimspiel des Jahres bestreitet, steht ein Duell zweier Mannschaften auf Augenhöhe bevor. Der Gastgeber belegt derzeit mit 14 Punkten den achten Tabellenplatz, während Blau-Weiss Hollage mit 16 Zählern zwei Ränge davor rangiert. Beide Teams wollen die Partie nutzen, um sich im Mittelfeld der Frauen-Oberliga Niedersachsen West weiter zu festigen.

Sauls Team hat zuletzt mehrfach bewiesen, dass es mit den Favoriten der Liga mithalten kann. Besonders zu Hause möchte Ahlerstedt diesen Trend fortsetzen und den eigenen Fans einen versöhnlichen Jahresabschluss bieten.

SV-Trainer Benjamin Saul hat für das Heimspiel eine klare Marschroute ausgegeben: „Wir wollen da anknüpfen, wo wir aufgehört haben. Das heißt, wir wollen den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen und komplette Präsenz bei unserem letzten Heimspiel in diesem Jahr zeigen.“ Die Vorbereitung verlief nach seinen Angaben reibungslos: „Wir haben uns unter der Woche gut vorbereitet und wollen es dem starken Gegner sehr schwer machen. Das heißt: 90 Minuten hellwach.“

Der Gegner aus Hollage reist mit etwas anderer Ausgangslage an. Für das Team von Co-Trainer Alexander Helm ist es das erste Ligaspiel nach einer dreiwöchigen Pause. „Für uns geht es nach drei Wochen mal wieder in den Ligaspielbetrieb zurück“, erklärte Helm. „Das heißt, wir werden uns erstmal wieder ein bisschen finden müssen.“

Trotz der Unterbrechung ist die Stimmung im Team gut: „Wir haben sehr gute Trainingswochen hinter uns, mit sehr guten Einheiten und tollen Eindrücken. Wir sind da sehr zufrieden. Die Mannschaft zieht gut mit.“ Zwar mussten die Gäste zuletzt immer wieder krankheitsbedingte Ausfälle verkraften, doch Helm gibt sich optimistisch: „Bis auf ein, zwei sehr wichtige Positionen sind wir ganz gut aufgestellt und können mehr oder weniger aus den Vollen schöpfen.“

An das Hinspiel erinnert man sich in Hollage noch gut. Damals trennte man sich nach einer turbulenten Partie 2:2. „Das war eine im negativen Sinne bemerkenswerte erste Halbzeit, wo wir hätten klar führen müssen und liegen stattdessen zur Halbzeit 2:0 zurück“, erinnerte sich Helm. „Die Mannschaft hat sich dann in der Halbzeit gesammelt, hat eine Reaktion gezeigt, wie wir es uns als Trainer nur wünschen konnten.“

Für Sonntag erwartet der Co-Trainer ein enges Spiel, sieht seine Mannschaft aber gut vorbereitet: „Sollte es uns gelingen, unseren Rhythmus zu finden, dann sind wir da wirklich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir trotz der weiten Auswärtsfahrt erfolgreich sein werden.“

Beide Teams gehen also mit Selbstvertrauen und klaren Vorstellungen in die Partie. Während Ahlerstedt vor heimischem Publikum den Jahresabschluss vergolden möchte, will Hollage den eigenen Aufwärtstrend bestätigen – die Zuschauer dürfen sich auf ein intensives und ausgeglichenes Duell freuen.