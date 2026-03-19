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Duell auf Augenhöhe
VfL Wolfsburg und Werder Bremen treffen mit identischer Bilanz aufeinander
Wenn der VfL Wolfsburg am Samstagnachmittag auf den Werder Bremen trifft, steht nicht nur ein klassisches Nordduell auf dem Programm, sondern auch ein statistisch außergewöhnlich ausgeglichenes Aufeinandertreffen. Vor dem 27. Spieltag spricht die Historie eine klare Sprache: In bislang 55 Bundesliga-Duellen konnten beide Teams jeweils 22 Siege verbuchen, elf Begegnungen endeten unentschieden – selbst das Torverhältnis ist mit 98:98 exakt identisch.
Rekordgegner mit langer Geschichte
Kaum ein Gegner hat den VfL Wolfsburg so häufig gefordert wie Werder Bremen. Insgesamt 71 Pflichtspiele stehen zwischen beiden Klubs zu Buche – mehr als gegen jeden anderen Gegner. Selbst Topklubs wie der FC Bayern München oder Borussia Dortmund folgen in dieser Statistik mit deutlichem Abstand. Die lange gemeinsame Geschichte unterstreicht die besondere Bedeutung dieses Duells.
Dass sich beide Mannschaften häufig auf Augenhöhe begegnen, zeigt sich auch in den Details. Nur ein einziges Bundesliga-Spiel endete torlos – und selbst dieses hatte mit zwei verschossenen Elfmetern von Torsten Frings und Edin Džeko eine bemerkenswerte Geschichte. Ansonsten fielen in den direkten Duellen fast immer Treffer – ein weiteres Indiz für die offensiv geprägte Vergangenheit dieser Begegnung.
Formkurven mit Schwächen im Abschluss
Während Wolfsburg zuletzt beim 1:1 in Hoffenheim zumindest einen Punkt mitnahm, offenbarte sich bei Werder Bremen ein wiederkehrendes Problem: Trotz einer hohen Anzahl an Abschlüssen gehört die Mannschaft zu den torärmsten Teams der Liga. Bereits elfmal blieben die Hanseaten ohne eigenen Treffer – ein Negativwert, den sie sich mit dem 1. FC Heidenheim und dem FC St. Pauli teilen.
Für Wolfsburgs Trainer Dieter Hecking könnte das Duell ebenfalls eine besondere Note haben. Gegen keinen anderen Klub hat er im Profibereich häufiger gewonnen als gegen Bremen. Gleichzeitig verbindet ihn eine persönliche Geschichte mit dem gegnerischen Trainer: Daniel Thioune spielte zu Beginn seiner Karriere unter Hecking beim VfB Lübeck.
Offenes Duell mit Symbolcharakter
Das Hinspiel zeigte bereits, wie eng es zwischen beiden Teams zugeht: Wolfsburg führte, verlor jedoch spät mit 1:2 – ein Muster, das sich durch die Saison der Wölfe zieht. Angesichts der identischen Gesamtbilanz und der aktuellen Ausgangslage deutet vieles darauf hin, dass auch das kommende Aufeinandertreffen wieder bis zum Schluss offen bleibt. Vielleicht fällt dabei sogar ein Jubiläumstor – die Voraussetzungen für ein weiteres Kapitel in dieser ausgeglichenen Rivalität sind jedenfalls gegeben.