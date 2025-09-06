Duell an der Tabellenspitze Verlinkte Inhalte präsentiert von KK Dingolfing Niederaichb. Haidlfing

Diesen Sonntag kommt es in der Kreisklasse Dingolfing zum Spitzenspiel. Der Tabellenführer SV Haidlfing empfängt den punktgleichen Verfolger SpVgg Niederaichbach. Beide Mannschaften stehen aktuell mit 15 Zählern an der Tabellenspitze und liefern sich damit ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen. Für beide gilt dieses Duell als der erste echte Härtetest der laufenden Saison, nachdem beide Teams zuletzt überwiegend gegen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte angetreten sind. Nun aber wartet ein richtungsweisendes Kräftemessen, das bereits eine kleine Vorahnung geben dürfte, wohin die Reise in dieser Spielzeit gehen könnte. Der SV Haidlfing hat nach eigenen Aussagen, bislang noch nicht sein volles Potential ausgeschöpft. Zwar konnte man fünf der bisherigen sechs Spiele für sich entscheiden, doch spielerisch hakte es hin und wieder, sodass man nicht immer die Souveränität zeigte, die der Kader eigentlich verspricht. Letzte Woche wurde man beim knappen, aber verdienten 3:2-Erfolg gegen Ottering richtig gefordert. Ähnlich erging es der SpVgg Niederaichbach, die beim 4:3-Sieg gegen Hainsbach einiges investieren musste. Matchwinner war dabei das junge Talent Johannes Lehner, der mit zwei Treffern glänzen konnte. Auch die dieswöchigen Gäste ließen jedoch noch nicht die Abgeklärtheit eines Tabellenführers erkennen.

Für die Zuschauer dürfte sich am Sonntag ein hochspannendes Spiel entwickeln, denn beide Teams sind vor allem für ihrenOffensivdrang bekannt. Mit 17 bzw. 18 erzielten Toren stellen sie die derzeit gefährlichsten Angriffsreihen der Liga. Während die Hausherren vor allem über ihre schnellen Offensivspieler Jonas Straßl und Tim Fischer immer wieder Nadelstiche setzen wollen, wird die SpVgg auf Torjäger Köferl bauen, der mit seiner Kaltschnäuzigkeit jederzeit den Unterschied machen kann. Klar ist Haidlfing wird nur mit 100 Prozent Einsatz bestehen und muss vor allem defensiv stabil agieren, um vorne die eigenen Stärken ausspielen zu können. Personell kehrt Luca Steiner in den Haidlfinger Kader zurück. Verzichten muss der SVH dagegen auf Neuzugang Leon Eckhard (Urlaub) sowie den zuletzt stark aufspielenden Maximilian Reithmaier, der weiterhin mit einer Muskelverletzung ausfällt. Möglicherweise steht auch Sebastian Glück wieder zur Verfügung, nachdem er sich im Pokal vor einiger Zeit einen Außenbandriss zugezogen hatte.