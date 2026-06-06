Dülkens langer Weg zahlt sich aus – Aufstieg in die Kreisliga B

Die SG Dülken hat ihr großes Ziel erreicht. Nach einer starken Saison steht der Aufstieg in die Kreisliga B fest. Für den Verein ist dies die Belohnung für mehrere Jahre kontinuierlicher Arbeit. Besonders bemerkenswert: Vor dem letzten Saisonspiel am Sonntag beim SC Niederkrüchten II ist die Mannschaft noch immer ungeschlagen.
Mit 17 Siegen und acht Unentschieden hat die SG bislang 59 Punkte gesammelt. Für die Meisterschaft dürfte das dennoch nicht reichen, diese geht höchstwahrscheinlich an den Ortsnachbarn Dülkener FC II gehen. Zwar beträgt der Rückstand auf den Tabellenführer lediglich drei Punkte, doch nach zwei Unentschieden im direkten Vergleich (3:3 und 2:2) spricht die um 16 Treffer deutlich bessere Tordifferenz für den DFC II. Der Stadtrivale hat zudem angekündigt, sein Aufstiegsrecht wahrzunehmen und in der kommenden Saison mit zwei Mannschaften in der Kreisliga B anzutreten.
Die Freude über den Aufstieg als Tabellenzweiten schmälert das bei der SG Dülken jedoch nicht. Für den Sportlichen Leiter Mustafa Kurt ist der Erfolg das Ergebnis einer langfristigen Entwicklung und richtiger Entscheidungen. „Nachdem wir in den letzten beiden Jahren den Aufstieg trotz eines guten Kaders nicht geschafft hatten, haben wir uns vor Beginn dieser Saison bewusst dazu entschieden, noch einmal neue Impulse zu setzen“, sagt Kurt.
Die Verantwortung lag zuvor bei drei Spielertrainern. Um diese zu entlasten und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich wieder vollständig auf ihre Aufgaben auf dem Platz zu konzentrieren, verpflichtete die SG mit Reda Bouanani einen neuen Cheftrainer. Gleichzeitig wurde der Kader gezielt verstärkt.
Die Mannschaft ließ sich zudem von Verletzungssorgen nicht aus der Bahn werfen. „Zeitweise mussten wir auf wichtige Spieler verzichten. Trotzdem hat die Mannschaft in jedem Spiel alles gegeben und immer darum gekämpft, als Sieger vom Platz zu gehen“, sagt Kurt. Unterstützung erhielt das Trainerteam zudem durch Athletiktrainer Achim van Heinsberg, dessen Arbeit laut Kurt einen wichtigen Beitrag zum Erfolg leistete. „Dieser Erfolg gehört dem gesamten Verein“, sagt Kurt.
Der Aufstieg sorgt inzwischen auch abseits des Platzes für positive Effekte – unter anderem durch Zulauf im Jugendbereich. Für die kommende Saison plant die SG Dülken Mannschaften in der G-, F-, D-, C- und B-Jugend sowie gleich zwei Teams in der E-Jugend aufzustellen. Hinzu kommen eine U17-Mädchenmannschaft, eine Damenmannschaft sowie jeweils eine erste und zweite Herrenmannschaft.
Die Planungen für die neue Saison laufen bereits. Ziel sei es zunächst, sich in der Kreisliga B zu etablieren und den Klassenerhalt frühzeitig zu sichern. Gleichzeitig soll der Kader weiter verstärkt werden. Langfristig denkt man in Dülken aber bereits weiter. Der Aufstieg soll kein einmaliger Erfolg bleiben. Die Kreisliga A ist dabei das erklärte Ziel.