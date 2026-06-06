Dülkens langer Weg zahlt sich aus – Aufstieg in die Kreisliga B Nach zwölf Jahren in der Kreisliga C kehrt die SG Dülken zur kommenden Saison in die B-Liga zurück. Für den Verein ist es das Ergebnis vieler „richtiger Entscheidungen“. Sogar die Meisterschaft ist noch möglich: Dafür bräuchte es jedoch ein Fußballwunder am letzten Spieltag. von RP / Heiko Van der Velden · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Beide Teams steigen in die A-Liga auf – Foto: Sebastian Debock

Die SG Dülken hat ihr großes Ziel erreicht. Nach einer starken Saison steht der Aufstieg in die Kreisliga B fest. Für den Verein ist dies die Belohnung für mehrere Jahre kontinuierlicher Arbeit. Besonders bemerkenswert: Vor dem letzten Saisonspiel am Sonntag beim SC Niederkrüchten II ist die Mannschaft noch immer ungeschlagen.

Erfolg einer langfristigen Entwicklung Mit 17 Siegen und acht Unentschieden hat die SG bislang 59 Punkte gesammelt. Für die Meisterschaft dürfte das dennoch nicht reichen, diese geht höchstwahrscheinlich an den Ortsnachbarn Dülkener FC II gehen. Zwar beträgt der Rückstand auf den Tabellenführer lediglich drei Punkte, doch nach zwei Unentschieden im direkten Vergleich (3:3 und 2:2) spricht die um 16 Treffer deutlich bessere Tordifferenz für den DFC II. Der Stadtrivale hat zudem angekündigt, sein Aufstiegsrecht wahrzunehmen und in der kommenden Saison mit zwei Mannschaften in der Kreisliga B anzutreten. Die Freude über den Aufstieg als Tabellenzweiten schmälert das bei der SG Dülken jedoch nicht. Für den Sportlichen Leiter Mustafa Kurt ist der Erfolg das Ergebnis einer langfristigen Entwicklung und richtiger Entscheidungen. „Nachdem wir in den letzten beiden Jahren den Aufstieg trotz eines guten Kaders nicht geschafft hatten, haben wir uns vor Beginn dieser Saison bewusst dazu entschieden, noch einmal neue Impulse zu setzen“, sagt Kurt.

Die Verantwortung lag zuvor bei drei Spielertrainern. Um diese zu entlasten und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich wieder vollständig auf ihre Aufgaben auf dem Platz zu konzentrieren, verpflichtete die SG mit Reda Bouanani einen neuen Cheftrainer. Gleichzeitig wurde der Kader gezielt verstärkt. Die Mannschaft ließ sich zudem von Verletzungssorgen nicht aus der Bahn werfen. „Zeitweise mussten wir auf wichtige Spieler verzichten. Trotzdem hat die Mannschaft in jedem Spiel alles gegeben und immer darum gekämpft, als Sieger vom Platz zu gehen“, sagt Kurt. Unterstützung erhielt das Trainerteam zudem durch Athletiktrainer Achim van Heinsberg, dessen Arbeit laut Kurt einen wichtigen Beitrag zum Erfolg leistete. „Dieser Erfolg gehört dem gesamten Verein“, sagt Kurt.