Dülkener Hallenmasters: Liveticker zur zur Auslosung Ab 19.30 Uhr werden die Lose gezogen

Es ist wieder soweit, die Gruppen für das Dülkener Hallenmasters am kommenden Wochenende werden am Montagabend in den Räumen von Waldhausen und Bürkel in Viersen ausgelost. Bei FuPa könnt ihr live dabei sein.

Die Auslosung im Liveticker:

20.08 Uhr: Wir bedanken uns dafür, dass ihr im Ticker live dabei wart.

20.05 Uhr: Andreas Debock, der eben eingetroffen ist, hat noch ein paar Worte parat, weil es für ihn nach 30 ustragungen das letzte Masters sein wird. Sein Appell ist es, den Fußball in der Halle nicht sterben zu lassen. Damit verbunden ist der Wunsch, die Termine in Zukunft etwas besser zu koordinieren. Auch für den Umstand, dass bereits im Januar wieder im Freien gespielt wird, zeigt er wenig Verständnis. Die Spieler hätten in der Regel viel Spaß daran, in der Halle zu spielen. Für das Masters wird damit in diesem Jahr eine Ära zu Ende gehen.

19.51 Uhr: Jetzt geht es mit den Männern weiter, worauf viele gewartet haben.

Gruppe A: SC Erkelenz, CSV Marathon Krefeld, Dülkener FC, Furious Futsal.

Gruppe B: KFC Uerdingen, SC Waldniel, TuS Wickrath, BSV Leutherheide.

Gruppe C: Victoria Mennrath, VfR Fischeln, SC Viersen-Rahser, SC Niederkrüchten.

Gruppe D: ASV Süchteln, SuS Schaag, Teutonia Kleinenbroich, SG Union Würm-Lindern.

19.47 Uhr: Weiter geht es mit den Frauen:

Gruppe A: FV Mönchengladbach 2020, TuRa Brüggen, SuS Schaag, Dülkener FC.

Gruppe B: Borussia Mönchengladbach, SC St. Tönis, SC Grimlinghausen, SC Elfgen.

19.45: Los geht es mit den Alten Herren:

Gruppe A: Borussia Oedt, TSV Kaldenkirchen, SV Lürrip, Dülkener FC.

Gruppe B: KFC Welate Roj, ASV Süchteln, Rheydter SV, SuS Schaag.

19.37 Uhr: Mit den Grußworten geht es jetzt los.

19.34 Uhr: Jetzt geht es allmählich hier los.

19.31 Uhr: Ein wenig wird hier noch gewartet.

19.25 Uhr: Inzwischen sind hier viele Persönlichkeiten der teilnehmenden Vereine eingetrudelt.



19.20 Uhr: Wir begrüßen Euch von der Auslosung aus Dülken. In Kürze wird es hier losgehen.