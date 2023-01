Dülkener Hallenmasters: Das sind die Spielpläne So wird am Freitag, Samstag und Sonntag am Dülkener Ransberg gespielt.

Am Wochenende ist es wieder soweit: Das Dülkener Hallenmasters am Ransberg steht auf dem Programm, und damit einer der Höhepunkte der Hallenfußballsaison am Niederrhein. Und es ist eine ganz besondere Ausgabe dieser Traditionsveranstaltung, nämlich die 30. Austragung. Und auch für Organisator Andreas Debock vom stets gastgebenden Dülkener FC wird es ein spezielles Turnier werden. Denn nachdem er bei allen 29. bisherigen Ausgaben mit von der Partie war, wird es diesmal das letzte Masters in Verantwortung sein.

Gleichzeitig war es in der Vorbereitung aber auch sein schwerstes Masters, denn gleich vier der üblichen Qualifikationsturniere fielen aus, und auch sonst rissen sich nicht alle Teams, die hätten dabei sein können, um die Teilnahme. Dennoch kam ganz spät mit dem KFC Uerdingen, dem neuen Krefelder Stadtmeister, noch ein ganz großer Name des Fußballs in der Region dazu. Am Montag bei der Auslosung landeten die Uerdinger in Gruppe B, wo sie es mit dem SC Waldniel, dem Mönchengladbacher Vizemeister TuS Wickrath und dem BSV Leutherheide zu tun bekommen, es müsste schon viel passieren, dass die Uerdinger am Sonntag nicht noch im Rennen sind - aber in der Halle weiß man ja nie. Der Mönchengladbacher Stadtmeister Victoria Mennrath hat es mit dem VfR Fischeln zu tun, der ebenfalls Landesligist ist, dazu kommen der SC Rahser und der SC Niederkrüchten, wohl eher als Außenseiter. Klarer Favorit in Gruppe D ist der Viersener Stadtmeister ASV Süchteln, der auf SuS Schaag, Teutonia Kleinenbroich und die SG Union Würm-Lindern trifft. In Gruppe A ist der SC Erkelenz als Stadtmeister als Gruppenkopf gesetzt und misst sich mit Ausrichter Dülkener FC, Furious Futsal und dem CSV Marathon aus Krefeld. >>> Hier geht es zum Spielplan der Männer Bei den Frauen haben sich nur Stadtmeister und der Finalist aus Mönchengladbach auf sportlichem Wege qualifiziert, weshalb der FV und Borussia dann auch in die beiden Gruppen gesetzt wurden. Der Rest wurde dann zugelost, die beiden Teams sollten jedoch klare Favoriten sein, es auch am Samstag beim Masters ins Finale zu schaffen.