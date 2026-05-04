Düdingen siegt gegen Renens und bleibt dem FFV Basel auf den Fersen

Die Frauen des SC Düdingen empfingen am 17. Spieltag den FC Renes aus Lausanne. Das Heimteam startete engagiert und versuchte von Beginn an, Druck aufzubauen. Wie so oft fehlte jedoch die nötige Ruhe und Präzision.

Auch Renens suchte den Weg nach vorne und kam nach einem streng gepfiffenen Handspenalty zur Führung, der sicher verwertet wurde. Düdingen liess sich davon nicht beirren, suchte weiter den Ausgleich, agierte dabei aber phasenweise zu ungeduldig und unpräzise. Die Partie war intensiv und hart umkämpft, wobei die Düdingerinnen mehrfach nur durch Fouls in Tornähe gestoppt werden konnten. Nach einem dieser Fouls kam Kapitänin Larissa Loretan per Freistoss zu einer Topchance, traf jedoch nur die Latte.

Der Ausgleich fiel kurz vor der Pause nach einer sehenswerten Kombination: Sofia Fernandes spielte auf Melissa Macheret, die Lena Hirter lancierte. Diese setzte sich mit Tempo durch und schloss eiskalt zum 1:1 ab.

Nach der Pause stellte Düdingen um und brachte frische Kräfte – mit sofortigem Erfolg. Nach einem Freistoss landete der Ball im Getümmel bei Melissa Macheret, die per Dropkick sehenswert zur 2:1-Führung traf.

In der Folge blieb die Partie umkämpft. Düdingen konnte sich nicht entscheidend absetzen, während Renens in den Schlussminuten alles nach vorne warf. In mehreren heiklen Situationen zeigte Torhüterin Michelle Herren starke Paraden und sicherte ihrem Team den Vorsprung.

Am Ende stand nach intensiven 96 Minuten ein hart erkämpfter 2:1-Erfolg. Düdingen verpasste es zwar, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen, sicherte sich aber verdient drei wichtige Punkte und bleibt damit weiter auf Kurs.