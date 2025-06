Düdingen gewinnt das letzte Auswärtsspiel beim SC Holligen

Die Freiburgerinnen starteten perfekt in die Partie und gingen bereits in der 5. Minute in Führung. Marie Humbert schlug eine scharfe Flanke an den ersten Pfosten, die eine Verteidigerin ins eigene Tor lenkte. In der 15. Minute war Ronja Brüllhardt zur Stelle, um einen Abpraller vom Pfosten zum 2:0 zu verwerten. Kurz darauf nutzte Ramona Vonlanthen einen zweiten Ball, den die Torhüterin nicht festhalten konnte, und erhöhte in der 17. Minute auf 3:0.

Der SCDF baute das Spiel geschickt von hinten auf und kreierte zahlreiche gefährliche Situationen, während die Bernerinnen oft mit langen Bällen in die Tiefe operierten. In der 36. Minute legte Marie Humbert schön quer auf Alexia Riedo, die am zweiten Pfosten zum 4:0 einschob. Kurz vor der Pause verkürzte der SC Holligen durch einen Alleingang auf 4:1.

Nach dem Seitenwechsel stellten die Gastgeberinnen ihr Stellungsspiel um, was den Spielfluss der Freiburgerinnen störte. Bald darauf kassierte der SCDF das 4:2 durch einen Distanzschuss. Dieses Gegentor brachte die „Roten“ aus dem Konzept – sie agierten in der Offensive überhastet und konnten keine echte Gefahr mehr erzeugen. Nach einem Foul entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter, den die Bernerinnen zum 4:3 nutzten.

Erst Mona Hunziker sorgte schliesslich für die Erlösung, als zum 5:3-Endstand einschob.

Ein Sieg, der den SCDF bis auf einen Punkt an den zweiten Tabellenplatz heranbringt. Die Entscheidung über die Endplatzierung fällt nächsten Samstag um 19:00 Uhr zu Hause gegen den FC Biel/Bienne!