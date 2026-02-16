Düdelingen und Strassen straucheln

An Niklas Bürger gab es am Sonntag für Gastgeber Strassen kein Vorbeikommen – Foto: paul@lsn.sarl

Bereits am Samstag gewann Leader Differdingen mit 2:0 bei Racing. Bis zum ersten Gästetor nach einer guten halben Stunde waren eigentlich die Hauptstädter überlegen. Als Hadji kurz vor der Pause das 2:0 nach einem schönen Spielzug folgen ließ, konnte der amtierende Meister das Ergebnis nach dem Dreh verwalten und die drei Punkte mit nachhause nehmen. Ein Doppelschlag zu Beginn der 2.Hälfte, darunter das sehenswerte 1:0 durch Neuzugang Al Badaoui Sabri sicherte Hostert einen wichtigen Dreier gegen Kellerrivale Petingen. Eine kleine Überraschung schaffte Sorgenkind Rosport bei Topteam Strassen: beim 0:0 war man in den Schlussminuten der 1.Halbzeit sogar besser, auf der anderen Seite drückte der FC Una in der Schlussphase der Partie auf den Sieg, sollte aber ebenfalls keinen Weg ins Tor finden, so dass es beim am Ende gerechten 0:0 blieb.

Ben Vogel (Rosport): „Die Umschaltmomente hätten wir besser nutzen können“

Trotz optischer Überlegenheit von Niederkorn kann das 1:1 gegen Hesperingen ebenfalls als leistungsgerecht beschrieben werden, da sich die Gastgeber kaum klare Torchancen herausspielen konnten. Beide konnten damit den Abwärtstrend nicht stoppen, der FC Swift gerät sogar in akute Abstiegsnot. Durch den Rosporter Punktgewinn (s.o.) rutscht Käerjeng nach einer sehr spät erlittenen 1:3-Heimniederlage gegen Mondorf auf einen Relegationsplatz zurück. Der UNK schnupperte lange an einem Punktgewinn, ehe Kumbi (1:2, 70.‘) und Lopes (1:3, 90.‘+3) in der Schlussphase per Doppelschlag für den Auswärtssieg sorgten. Aufgrund einer soliden Leistung verdiente sich Bissen durch jeweils ein spätes Tor pro Halbzeit den 2:0-Heimsieg gegen Düdelingen und ist wieder Tabellenzweiter.