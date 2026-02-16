 2026-02-09T08:36:21.830Z

Ligabericht

Düdelingen und Strassen straucheln

Mit Video! Differdingen und Bissen siegen, Schlusslicht Mamer mit Achtungserfolg

von Paul Krier · Heute, 11:18 Uhr · 0 Leser
An Niklas Bürger gab es am Sonntag für Gastgeber Strassen kein Vorbeikommen
An Niklas Bürger gab es am Sonntag für Gastgeber Strassen kein Vorbeikommen – Foto: paul@lsn.sarl

Verlinkte Inhalte

BGL Ligue
Canach
Mamer
Käerjeng
Bissen

👉 Was halten Sie von FuPa Luxemburg? Bewerten Sie uns auf Google!

Der 17.Spieltag in Zahlen

Alle Ergebnisse

Gestern, 16:00 Uhr
US Hostert
US HostertHostert
Union Titus Petingen
Union Titus PetingenTitus
2
0
Abpfiff

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Gestern, 16:00 Uhr
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
0
0
+Video

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

👉 Fotogalerie

Gestern, 16:00 Uhr
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
1
1
Abpfiff

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Gestern, 16:00 Uhr
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
US Mondorf
US MondorfMondorf
1
3
Abpfiff

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Gestern, 16:00 Uhr
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen
F91 Düdelingen
F91 DüdelingenDüdelingen
2
0
Abpfiff

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Gestern, 16:00 Uhr
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse
2
1

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

👉 Fotogalerie

Sa., 14.02.2026, 16:00 Uhr
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
0
2
Abpfiff

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Gestern, 16:00 Uhr
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange
FC Jeunesse Canach
FC Jeunesse CanachCanach
1
4
Abpfiff

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Was am Wochenende los war

Bereits am Samstag gewann Leader Differdingen mit 2:0 bei Racing. Bis zum ersten Gästetor nach einer guten halben Stunde waren eigentlich die Hauptstädter überlegen. Als Hadji kurz vor der Pause das 2:0 nach einem schönen Spielzug folgen ließ, konnte der amtierende Meister das Ergebnis nach dem Dreh verwalten und die drei Punkte mit nachhause nehmen. Ein Doppelschlag zu Beginn der 2.Hälfte, darunter das sehenswerte 1:0 durch Neuzugang Al Badaoui Sabri sicherte Hostert einen wichtigen Dreier gegen Kellerrivale Petingen. Eine kleine Überraschung schaffte Sorgenkind Rosport bei Topteam Strassen: beim 0:0 war man in den Schlussminuten der 1.Halbzeit sogar besser, auf der anderen Seite drückte der FC Una in der Schlussphase der Partie auf den Sieg, sollte aber ebenfalls keinen Weg ins Tor finden, so dass es beim am Ende gerechten 0:0 blieb.

Ben Vogel (Rosport): „Die Umschaltmomente hätten wir besser nutzen können“

Trotz optischer Überlegenheit von Niederkorn kann das 1:1 gegen Hesperingen ebenfalls als leistungsgerecht beschrieben werden, da sich die Gastgeber kaum klare Torchancen herausspielen konnten. Beide konnten damit den Abwärtstrend nicht stoppen, der FC Swift gerät sogar in akute Abstiegsnot. Durch den Rosporter Punktgewinn (s.o.) rutscht Käerjeng nach einer sehr spät erlittenen 1:3-Heimniederlage gegen Mondorf auf einen Relegationsplatz zurück. Der UNK schnupperte lange an einem Punktgewinn, ehe Kumbi (1:2, 70.‘) und Lopes (1:3, 90.‘+3) in der Schlussphase per Doppelschlag für den Auswärtssieg sorgten. Aufgrund einer soliden Leistung verdiente sich Bissen durch jeweils ein spätes Tor pro Halbzeit den 2:0-Heimsieg gegen Düdelingen und ist wieder Tabellenzweiter.

Mamer feierte den ersten Sieg im neuen Jahr
Mamer feierte den ersten Sieg im neuen Jahr – Foto: Andjelko Markulin

Wie schon im Hinspiel konnte Mamer Jeunesse bezwingen, dies durch einen Doppelschlag Mitte der 2.Halbzeit binnen nicht einmal zwei Minuten. Der Escher Neuzugang Jonathans konnte in der Nachspielzeit noch verkürzen, zum Punktgewinn sollte es aber nicht mehr reichen. Mit diesem Sieg sendet Mamer ein wichtiges Lebenszeichen und rückt auf nur noch einen Zähler an Petingen sowie Rodange heran, das zuhause trotz relativ früher Führung trotz allem verdient mit 1:4 gegen Canach den Kürzeren zog.