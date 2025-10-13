Dübendorf verliert in letzter Minute - Thalwil mit Remis

In den beiden Zürcher Begegnungen siegte Red Star in Dübendorf durch einen umstrittenen Foulelfmeter in der Nachspielzeit 1:0 und Bülach trotzte Leader Thalwil auswärts ein 2:2 ab. Mit demselben Resultat endete Lachen/Altendorf - Kirchberg BE. Die weiteren Zürcher Teams hatten es mit Baselbietern zu tun, so schickte Uster Pratteln mit 6:0 nach Hause, Zürich City hingegen verlor gegen Allschwil 1:2. Am Mittwoch siegte Lachen/Altendorf im Nachtragsspiel gegen Uster 2:1.

Nach einer Sieges-Serie mit sechs Siegen muss sich Thalwil gegen Bülach mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. Nachdem Haliti den Leader in der 27. Minute in Führung geschossen hatte, glich Gjukaj nur vier Minuten später mit einem verwandelten Foulpenalty aus. Kurz nach der Pause gelangten dann die Gäste zu einem Vorsprung als Petrovic ins Netz traf. In der 57. Minute glich Kedy Bonsu, der auch zwei Saisons in Bülach spielte, mit seinem 8. Saisontreffer zum 2:2 aus. Thalwil ziert damit nach wie vor die Tabellenspitze, Bülach nimmt jeden Punkt gerne.

Tabellen-Schlusslicht Dübendorf muss gegen Red Star eine schmerzliche 0:1-Niederlage verdauen: Die Entscheidung fiel in der 2. Minute der Nachspielzeit, als Caputo den strittigen Foulelfmeter verwandelte. Der eingewechselte Dreier war an der Strafraumgrenze gefällt worden. Dübendorfs Trainer Shaip Krasniqi haderte und meinte zu ZO Online : "Es war ja nicht einmal ein Foul!" Auch sonst sah er sein Team feldüberlegen mit den klareren Torchancen, zudem rettete nach der Pause zweimal der Pfosten aus Sicht der Gäste. Dübendorf bleibt damit am Tabellenende, Red Star arbeitet sich ins Mittelfeld vor.

Uster nach dem Seitenwechsel mit Tor-Gala

Im bisherigen Saison-Verlauf beklagte Uster eher eine verhaltene Tor-Produktion, nun wurde Tabellen-Nachbar Pratteln mit 6:0 abgekanzelt. Allerdings trugen auch die Gäste zu einem unterhaltsamen Spiel bei und gerieten erst kurz vor der Pause nach einem Kopfball Centoducatos in Rückstand. Innerhalb von 20 Minuten brachten dann abermals Gionato Centoducato, Finn Knecht und James Wyndham mit je einem Doppelpack die Resultat-Tafel zum explodieren. Uster verschafft sich damit etwas Luft im hinteren Bereich der Rangliste, nachdem im Wochentag-Spiel noch eine 1:2-Niederlage resultierte.

Zürich City mit Rückschlag

Die Nordzürcher Aufsteiger müssen nach dem 1:2 gegen Allschwil zum zweiten Mal hintereinander als Verlierer vom Platz. In der 20. Minute gingen die Gäste aus dem Baselbiet durch Sudar in Führung. Postwendend gelang dem routinierten Seidi jedoch der Ausgleich. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Srdan Sudar abermals mit einem Kopfball die erneute Führung, welche dann bis zum Schluss Bestand hielt.

Mehr Fotos von Zürich City - Allschwil

Lachen/Altendorf mit spätem Ausgleich

Wie bereits beim 2:1-Sieg am Mittwoch gegen Uster, rannte Lachen/Altendorf auch gegen Aufsteiger Kirchberg beim 2:2 einem Rückstand hinterher. Nach einer knappen Viertelstunde führten die Gäste aus dem Kanton Bern nach Toren von Tim Siegenthaler und Tim Schär bereits 2:0. Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Hausherren dann wie verwandelt: In der 52. Minute folgte die Belohnung mit dem Anschlusstreffer durch Nino Egli. Es dauerte jedoch bis in die Nachspielzeit, ehe Aleandro Norelli mit einem spektakulären Seitfallzieher via Latte zum viel umjubelten Ausgleich traf - bereits am Mittwoch gelang ihm spät der Siegtreffer.

*Update folgt*

_________________________________________________________________________________________________