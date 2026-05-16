Dübendorf trotzt Red Star einen Punkt ab

Red Star und Dübendorf trennen sich 2:2 unentschieden (Archivbild). – Foto: dsc

In einem vorgezogenen Spiel der 22. Runde trennten sich Red Star und Dübendorf am Mittwochabend in der Interregio-Gruppe 3 mit 2:2.

Die Gäste, die für den Ligaerhalt dringend auf Punkte angewiesen sind, waren zunächst die spielbestimmende Mannschaft, erarbeiteten sich zahlreiche Chancen. Und tatsächlich traf Ricardo Da Silva nach einer Viertelstunde und einem Zuspiel von Eldin Omerovic zum 1:0. Damit ging es in die Pause.

Punkteteilung im Derby Ein Auf und Ab der Gefühle erlebte der Tabellenvorletzte Dübendorf an diesem Mittwochabend auf der Allmend Brunau beim 2:2 gegen den Fünftplatzierten Red Star.

In der zweiten Halbzeit bot sich den Zuschauern ein anderes Bild: Nun war Red Star am Drücker. Und drückte im wahrsten Sinne des Wortes ab: Alessio Caputo traf sechs Minuten nach Wiederbeginn ins Schwarze. Gérard Sigg doppelte drei Minuten später nach. Und schon war das Spiel gedreht, Red Star lag 2:1 vorne.

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Diesen Schock musste Dübendorf erst mal verdauen. Red Star hatte in der Folge mehr vom Spiel. Doch der FCD bäumte sich nochmals auf: Bei einem Konter traf Delil Ferati in der 76. Minute zum Ausgleich.

Die Rotsterne drängten danach auf die neuerliche Führung, während die Glattaler sich die Aufgabe zusätzlich schwierig machten, als Verteidiger Lorenzo Giorgi die Gelb-Rote Karte sah. Zu zehnt musste Dübendorf bis zum Schlusspfiff zittern. Danach freute sich Trainer Shaip Krasniqi gegenüber «zo-online.ch»: «Dieser Zähler kann noch wichtig werden.» Das Unentschieden taxierte er als «gerecht und verdient».