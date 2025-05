Dübendorf schlägt Seefeld - Red Star trotzt dem Leader einen Punkt ab

Der FC Dübendorf feierte mit einem 4:2-Heimsieg gegen den Tabellendritten Seefeld einen wichtigen Erfolg im Kampf um den Ligaerhalt. – Foto: Ramon Fritschi

Während das Zürcher Derby in der Interregio-Gruppe 4 überraschend an Dübendorf ging und den FC Seefeld mit leeren Händen zurück liess, konnte auch Red Star gegen Leader Widnau reüssieren. Uster hat seinen Sieg dem zweifachen Torschützen James Wyndham zu verdanken und Bülach der Nachspielzeit. Einzig bei der Churer Stadioneröffnung fielen gar keine Tore. In der Gruppe 3 zeigte Thalwil eine ansprechende Leistung; Lachen/Altendorf musste sich Locarno geschlagen geben.

Ferati schiesst Dübendorf im Zürcher Derby zum Sieg

Der FC Dübendorf feierte mit einem 4:2-Heimsieg gegen den Tabellendritten Seefeld einen wichtigen Erfolg im Kampf um den Ligaerhalt – dank einer starken Reaktion nach der Pause. Nach zwei Niederlagen agierte Dübendorf zunächst kontrolliert und ohne grosses Risiko. Chancen blieben Mangelware, einzig Leutrim Teplani vergab eine Möglichkeit. Auch defensiv stand die Mannschaft gut und liess kaum etwas zu. So blieb es bis zur Pause beim 0:0.

Kurz nach dem Seitenwechsel, in der 50. Minute, erzielte Monty Hänni das 1:0 für die Stadtzürcher – doch die Dübendorfer Antwort kam postwendend: Delil Ferati glich nach Rafael Bräms Vorlage aus (54.) und verwandelte vier Minuten später und nach einem Foul an Cadima Lusiola den fälligen Strafstoss zur Führung. Bräm erhöhte selbst auf 3:1 (60.), bevor Seefeld in der Person von Marc Fischer nochmals per Penalty verkürzte (79.). In der Schlussphase machte erneut Ferati alles klar – mit seinem dritten Treffer des Tages in der 86. Minute. «Eine Riesenleistung war das von uns und ein ebenso cooler wie wichtiger Sieg», freute sich FCD-Trainer Shaip Krasniqi gegenüber «zueriost.ch». Dübendorfs Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt nach diesem Sieg und fünf Runden vor Schluss sieben Punkte. Seefeld auf der anderen Seite hat vier Punkte Rückstand auf Leader Widnau, der seinerseits bei Red Star nicht über ein 0:0 hinauskam, und zwei Punkte Rückstand auf Balzers, das beim zuvor Zweitletzten Altstätten überraschend 1:3 verlor.