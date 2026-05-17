 2026-05-15T09:36:57.455Z

Vereinsnachrichten

Du suchst nicht einfach einen neuen Verein – du suchst eine Aufgabe

von Alessandro Esposito · Heute, 12:29 Uhr · 0 Leser

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SV Lohmar II

🔴⚪ Saisonende in Sicht – Und du fragst dich, wie es nach dem Sommer weitergeht? ⚽

Die Saison geht in ihre entscheidende Phase – und viele Spieler stellen sich aktuell die Frage:

Wie geht es für mich weiter?
➡️ Neue Herausforderung?
➡️ Mehr Spielzeit?
➡️ Neustart in einem ambitionierten Umfeld?

Genau jetzt entsteht beim SV Lohmar II etwas Neues.

Zur kommenden Saison startet unsere 2. Mannschaft wieder in der Kreisliga C – und wir suchen Spieler, die nicht nur mitlaufen, sondern mitgestalten wollen.

Wir suchen Jungs mit:
🔥 Mentalität
🔥 Leidenschaft
🔥 Teamgeist
🔥 Dem Willen, gemeinsam etwas aufzubauen

Unser Ziel?
Je nach Staffeleinteilung wollen wir oben angreifen und eine starke Rolle spielen.

Warum gerade SV Lohmar II?
✅ Von Anfang an Teil eines echten Neustarts sein
✅ Die Chance auf eine wichtige Rolle im Team
✅ Familiäres Vereinsumfeld & gute Infrastruktur
✅ Engagiertes Trainerteam mit klarer Idee
✅ Starke Gemeinschaft & sportliche Ambitionen

📍 Training: Dienstag & Donnerstag | 19:30 – 21:00 Uhr
⚽ Spieltag: Sonntag | 13:00 Uhr
🏟️ Sportplatz: Donrather Dreieck

📲 Interesse oder Fragen?
Alessandro Esposito
015901370586

**Warte nicht bis nach dem Sommer – werde jetzt Teil unseres Neustarts und hilf mit, beim SV Lohmar II etwas Besonderes aufzubauen! 🔴