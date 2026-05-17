Du suchst nicht einfach einen neuen Verein – du suchst eine Aufgabe von Alessandro Esposito · Heute, 12:29 Uhr · 0 Leser

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🔴⚪ Saisonende in Sicht – Und du fragst dich, wie es nach dem Sommer weitergeht? ⚽ Die Saison geht in ihre entscheidende Phase – und viele Spieler stellen sich aktuell die Frage:

Wie geht es für mich weiter?

➡️ Neue Herausforderung?

➡️ Mehr Spielzeit?

➡️ Neustart in einem ambitionierten Umfeld? Genau jetzt entsteht beim SV Lohmar II etwas Neues.