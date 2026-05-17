Du suchst nicht einfach einen neuen Verein – du suchst eine Aufgabe

🔴⚪ Saisonende in Sicht – Und du fragst dich, wie es nach dem Sommer weitergeht? ⚽
Die Saison geht in ihre entscheidende Phase – und viele Spieler stellen sich aktuell die Frage:
Wie geht es für mich weiter?
➡️ Neue Herausforderung?
➡️ Mehr Spielzeit?
➡️ Neustart in einem ambitionierten Umfeld?
Genau jetzt entsteht beim SV Lohmar II etwas Neues.
Zur kommenden Saison startet unsere 2. Mannschaft wieder in der Kreisliga C – und wir suchen Spieler, die nicht nur mitlaufen, sondern mitgestalten wollen.
Wir suchen Jungs mit:
🔥 Mentalität
🔥 Leidenschaft
🔥 Teamgeist
🔥 Dem Willen, gemeinsam etwas aufzubauen
Unser Ziel?
Je nach Staffeleinteilung wollen wir oben angreifen und eine starke Rolle spielen.
Warum gerade SV Lohmar II?
✅ Von Anfang an Teil eines echten Neustarts sein
✅ Die Chance auf eine wichtige Rolle im Team
✅ Familiäres Vereinsumfeld & gute Infrastruktur
✅ Engagiertes Trainerteam mit klarer Idee
✅ Starke Gemeinschaft & sportliche Ambitionen
📍 Training: Dienstag & Donnerstag | 19:30 – 21:00 Uhr
⚽ Spieltag: Sonntag | 13:00 Uhr
🏟️ Sportplatz: Donrather Dreieck
📲 Interesse oder Fragen?
Alessandro Esposito
015901370586
**Warte nicht bis nach dem Sommer – werde jetzt Teil unseres Neustarts und hilf mit, beim SV Lohmar II etwas Besonderes aufzubauen! 🔴