Du suchst einen neuen Verein? Hier gibt es Unterstützung

Ob im Sommer, im Winter oder während der Saison: FuPa hilft euch bei der Vereinssuche! Dabei spielt es keine Rolle, wo ihr in Nordrhein-Westfalen (NRW) lebt oder spielt, mit einem Gesuch - also einem eigenen Artikel - werden wir eure Vereinssuche ankurbeln! So funktioniert die Vereinssuche auf FuPa: