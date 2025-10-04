Beim SV Rot-Weiß Kemberg freut man sich auf zwei Highlights binnen weniger Tage. Zunächst noch liegt der Fokus auf das brisante und mit Spannung erwartete Landesliga-Derby beim FC Grün-Weiß Piesteritz am Sonntag. Eine Woche später empfangen die Kemberger im dachbleche24-Landespokal den Halleschen FC - auf dem heimischen Sportplatz. Dafür laufen die Planungen bereits auf Hochtouren.

Die Sicherheitskonferenz fand bereits vor anderthalb Wochen statt - um auszuloten, ob der Sportplatz Kemberg die Bedingungen für ein Gastspiel des Regionalligisten erfüllt. Nach der großen Zusammenkunft mit dem HFC, dem Ortsbürgermeister, den Johannitern, dem Stadtwehrleiter, der Polizei, dem Fußballverband Sachsen-Anhalt und dem Landkreis Wittenberg gab es grünes Licht für die Kemberger.

Einige "Hausaufgaben" hatte der Landesligist aber noch mit auf den Weg bekommen: etwa die Organisation eines professionellen Einlassdienstes oder das Aufstellen von Bauzäunen zur Fantrennung. Doch das nehmen die Veranstalter gerne in Kauf, um die Partie auf der heimischen Anlage austragen zu können.

In diesem Zuge wurde die Begegnung "nach Weisung des Innenministeriums" auch neu terminiert. Am Sonntag, 12. Oktober, um 14 Uhr wird der Anstoß ertönen. Der Kartenvorverkauf ist dafür bereits angelaufen. "Wir möchten allen zeigen: Du kannst ein Spiel gegen den HFC stattfinden lassen. Es ist machtbar", sagt Kembergs Abteilungsleiter Roger Lajow, der die Stadt unterstützend im Rücken weiß. "Grundsätzlich soll es ein schönes Fest werden für alle, ein toller Fußballnachmittag", betont Lajow. Zunächst steht aber noch das Derby im Piesteritz im Fokus.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!