Du hast Lust Verantwortung zu Übernehmen? Werde Schiedsrichter*in.

Türk Spor Rosenheim e. V. unterstützt aktiv die Gewinnung neuer Schiedsrichter*innen und macht auf den nächsten Neulingslehrgang der Schiedsrichtergruppe (SRG) Chiem im Bayerischen Fußball-Verband aufmerksam. Der kompakte Anwärterkurs findet am Wochenende 27.02. bis 01.03.2026 im Gasthof Höhensteiger (Westerndorfer Str. 101, 83024 Rosenheim) statt. Die Prüfung folgt am Montag, 02.03.2026.

Ohne Schiedsrichter kein Spielbetrieb, sie sind ein zentraler Bestandteil unseres Sports. Wir möchten alle Fußballbegeisterten ermutigen, diesen spannenden Weg einzuschlagen und Verantwortung auf dem Platz zu übernehmen.