Du hast Lust Verantwortung zu Übernehmen? Werde Schiedsrichter*in.

Türk Spor Rosenheim e. V. unterstützt aktiv die Gewinnung neuer Schiedsrichter*innen und macht auf den nächsten Neulingslehrgang der Schiedsrichtergruppe (SRG) Chiem im Bayerischen Fußball-Verband aufmerksam. Der kompakte Anwärterkurs findet am Wochenende 27.02. bis 01.03.2026 im Gasthof Höhensteiger (Westerndorfer Str. 101, 83024 Rosenheim) statt. Die Prüfung folgt am Montag, 02.03.2026.
Ohne Schiedsrichter kein Spielbetrieb, sie sind ein zentraler Bestandteil unseres Sports. Wir möchten alle Fußballbegeisterten ermutigen, diesen spannenden Weg einzuschlagen und Verantwortung auf dem Platz zu übernehmen.
Der Lehrgang richtet sich an Interessierte ab 12 Jahren, die Fairness, Teamgeist und Entscheidungsfreude mitbringen. Schiedsrichter*innen leisten einen wichtigen Beitrag für den Amateurfußball in der Region und entwickeln dabei auch persönlich starke Kompetenzen – von Regelwissen über Kommunikation bis hin zu Führung in Spielsituationen.
Anmeldung & Infos (SRG Chiem / BFV):
Die Anmeldung ist per E-Mail an ronny.schmidt@outlook.com möglich (bitte mit vollständiger Anschrift, Telefonnummer, Verein, Geburtsdatum, Mailadresse). Ansprechpartner: Ronny Schmidt (0163/3591083), Sebastian Busch (0170/9435033).
Kontakt Türk Spor Rosenheim:
Türk Spor Rosenheim e. V. Ansprechpartner: Tayfun Samlı E-Mail: info@tuerkspor-rosenheim.de