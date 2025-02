DSV verliert zum Auftakt deutlich

Im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause unterlag der DSV am Gramkowweg 2:6 gegen den SV Curslack-Neuengamme!

Erstmals stand Stefan Gehrke an der Linie für unseren Düneberger SV. Aufgrund einiger verletzter Spieler begann er die Partie mit Faad Junior Issifou (nach 3 Monate erstmals wieder im Kader), Arlind Biljali (2.Herren) und Erjon Zymeraj (Neu vom Kummerfelder SV).

Neuengamme begann aufgrund dieser Tatsache recht zielstrebig und ging durch ein Eigentor von Justin Voss (abgefälschter Schuss) bereits nach vier Minuten in Führung. Randal Crokek konnte die schnelle Führung bereits zwei Minuten später egalisieren. Eine Minute später netzte Marvin Möller zur 2:1 Führung für die Hausherren ein.

In der Folgezeit konterte unser DSV effizient und erspielte sich meist über die linke Seite gute Chancen. So fiel in der 32. Minute der 2:2 Ausgleich durch Ivan Vidosevic. Kurz vor der Halbzeitpause war es Robert Pallasch, der nach einem Freistoß von der linken Seite den 3:2 Halbzeitstand für die Gastgeber erzielte (44.).