DSV 1900 und MSV 07 ganz oben, FCNV und DFV 08 können nachlegen

Mit der Begegnung zwischen Rheinland Hamborn und dem Mülheimer SV wurde der 6. Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 5, am Samstagabend eröffnet. Die Mülheimer setzten sich klar durch und kletterten auf Tabellenplatz zwei. Neuer Spitzenreiter ist der Duisburger SV 1900, der beim 1. FC Styrum siegte. Am Sonntag haben der FC Neukirchen-Vluyn und der Duisburger FV 08 die Chance, die Top-Positionen wieder zu übernehmen.

Ein echtes Statement hat der Mülheimer SV bei Rheinland Hamborn gesetzt. Der MSV siegte mit 5:3, führte zwischenzeitlich schon mit 5:1. Nico Rymarczyk (23.) und Denys Kalashnik (31.) sorgten für die 2:0-Pausenführung, die Pascal Roenz (47.) sowie Asim Bedirhan Simsek (57.) nach der Pause noch weiter ausbauten. Unmittelbar darauf gelang Samet Sadiklar der Anschlusstreffer (58.), doch Kevin-Dean Krystofiak stellte kurz darauf den alten Abstand wieder her (65.). Damit war das Spiel entschieden, Mülheim nahm Tempo raus, kassierte in der Schlussphase aber noch zwei Gegentore. Vorübergehend kletterten die Mülheimer in der Tabelle auf Rang zwei. An die Tabellenspitze ist der Duisburger SV 1900 nach einem 3:1-Erfolg beim 1. FC Styrum gesprungen.