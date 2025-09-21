 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
Der Duisburger SV 1900 hat die Tabellenführung übernommen.
Der Duisburger SV 1900 hat die Tabellenführung übernommen. – Foto: M.A. Roman

DSV 1900 und MSV 07 ganz oben, FCNV und DFV 08 können nachlegen

In der Bezirksliga, Gruppe 5, formiert sich eine Spitzengruppe. Wer schafft den Sprung nach oben, wer bleibt auf der Strecke?

Mit der Begegnung zwischen Rheinland Hamborn und dem Mülheimer SV wurde der 6. Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 5, am Samstagabend eröffnet. Die Mülheimer setzten sich klar durch und kletterten auf Tabellenplatz zwei. Neuer Spitzenreiter ist der Duisburger SV 1900, der beim 1. FC Styrum siegte. Am Sonntag haben der FC Neukirchen-Vluyn und der Duisburger FV 08 die Chance, die Top-Positionen wieder zu übernehmen.

So läuft Spieltag 6

Ein echtes Statement hat der Mülheimer SV bei Rheinland Hamborn gesetzt. Der MSV siegte mit 5:3, führte zwischenzeitlich schon mit 5:1. Nico Rymarczyk (23.) und Denys Kalashnik (31.) sorgten für die 2:0-Pausenführung, die Pascal Roenz (47.) sowie Asim Bedirhan Simsek (57.) nach der Pause noch weiter ausbauten. Unmittelbar darauf gelang Samet Sadiklar der Anschlusstreffer (58.), doch Kevin-Dean Krystofiak stellte kurz darauf den alten Abstand wieder her (65.). Damit war das Spiel entschieden, Mülheim nahm Tempo raus, kassierte in der Schlussphase aber noch zwei Gegentore. Vorübergehend kletterten die Mülheimer in der Tabelle auf Rang zwei. An die Tabellenspitze ist der Duisburger SV 1900 nach einem 3:1-Erfolg beim 1. FC Styrum gesprungen.

Gestern, 18:00 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
3
5
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
1
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
15:30

Heute, 15:00 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
15:00

Heute, 15:15 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
15:15live

Heute, 15:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
15:15

Heute, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
15:00

Heute, 15:30 Uhr
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
15:30

Heute, 15:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
15:30live

Das sind die nächsten Spieltage

7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - 1. FC Mülheim-Styrum
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr VfL Repelen - GSG Duisburg
Sa., 27.09.25 18:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - SV Genc Osman Duisburg
So., 28.09.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - VfB Homberg II
So., 28.09.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - Duisburger FV 08
So., 28.09.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SV Rhenania Hamborn
So., 28.09.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Rheinland Hamborn
So., 28.09.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - TuS Asterlagen
So., 28.09.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SC 1920 Oberhausen

8. Spieltag
Sa., 04.10.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - SuS 09 Dinslaken
Sa., 04.10.25 19:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 05.10.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - Duisburger SV 1900
So., 05.10.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - Spvgg Meiderich 06/95
So., 05.10.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - Viktoria Buchholz
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - VfL Repelen
So., 05.10.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Mülheimer SV 07
So., 05.10.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SuS 21 Oberhausen
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

