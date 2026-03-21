DSV 1900 übernimmt Tabellenführung, Rheinland nach Kantersieg Zweiter

Der Duisburger SV 1900 übernachtet als Spitzenreiter. – Foto: M.A. Roman

Mit zwei ganz spannenden Spielen startete der Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 5, am Samstagabend. Rheinland Hamborn, auf heimischer Anlage SuS 21 Oberhausen empfangend, und der Duisburger SV 1900, zu Gast beim SC 1920 Oberhausen, gewannen jeweils souverän. Am Sonntag kann der Duisburger FV 08 die Tabellenführung zurückerobern. Diese Spiele gibt es außerdem.

Einen ungefährdeten 5:0-Erfolg gab es für Rheinland Hamborn gegen das abstiegsbedrohte SuS 21 Oberhausen. Durch einen Doppelpack von Samet Sadiklar war die Vorentscheidung schon vor der Pause gefallen (14./33.). Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhte Eren Taskin per Strafstoß, Ferdi Acar sorgte mit zwei Toren in der Schlussphase für den Kantersieg (82./85.). In einer insgesamt intensiven Partie gab es zahlreiche Verwarnungen, Marco Matuszzak sah gleich doppelt Gelb und musste folgerichtig vorzeitig unter die Dusche. Rheinland erfüllte die Pflichtaufgabe und kletterte auf Rang zwei, am Sonntag hat der Duisburger FV 08 aber noch die Chance, die Tabellenführung zu verteidigen.

Ebenfalls erfolgreich endete der Abend für den Duisburger SV 1900, der nach dem 2:0-Erfolg beim SC 1920 Oberhausen die Tabellenführung übernahm. Die erste Aktion verbuchte Mahmut Savic für sich, als sich sein Distanzschuss gefährlich in Richtung des Oberhausener Tores senkte (12.). Gleich darauf war SC-Keeper Zakaria Benhannoun erneut gefordert, als Kadir Yildirim nach einer Ecke den Ball noch verlängerte. In der Folge ging es munter hin und her, beide Teams spielten sich gute Chancen heraus. Eine hohe Flanke in den Strafraum auf Andre Meier sorgte schließlich für die DSV-Führung (22.). Das änderte das Spiel, denn Oberhausen investierte mehr, fand aber die Lücke in der Duisburger Defensive nicht. Fast von der Grundlinie traf Nico Klotz nach 57 Zeigerumdrehungen zum 2:0 - so war das sicherlich nicht geplant. Der SC 1920 konnte darauf keine Antwort mehr geben und musste sich mit 0:2 geschlagen geben.