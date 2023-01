DSV 04 punktet im Abstiegskampf Kreisliga A Düsseldorf: Der DSV 04 hat einen wichtigen Dreier im Kampf gegen den Abstieg eingefahren.

Endlich lohnen sich auch die Auswärtsfahrten wieder für den DSV 04. Nach dem das Team von Soner Dirim das Gewinnen auf fremden Plätzen schon verlernt haben zu schien, läuft es auf einmal in der Fremde wieder. Im Nachholspiel der Kreisliga A Düsseldorf setzten sich die Fußballer aus Lierenfeld am Dienstagabend bei Rot-Weiß Lintorf mit 4:0 durch. Es war nach dem Mitte Dezember erspielten 3:0-Erfolg über TuRU II der zweite Auswärtssieg in Serie und der zweite Auswärtssieg überhaupt in dieser Saison für den DSV.