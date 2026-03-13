DSC Wanne-Eickel verlängert frühzeitig mit Top-Torjäger

– Foto: Javad Mohammadpour, Mario Sach

Westfalenligist DSC Wanne-Eickel, der mitten im Aufstiegskampf zur Oberliga steckt, kann frühzeitig weiter mit Xhino Kadiu planen. Der Stürmer hat seinen Vertrag verlängert und soll auch künftig eine wichtige Rolle im Offensivspiel der Schwarz-Gelben übernehmen.

Der 35-Jährge gehört seit 2021 zu den prägenden Figuren im Angriff des DSC. Mit seiner Erfahrung und seinem Gespür für Torchancen zählt der Stürmer regelmäßig zu den gefährlichsten Offensivspielern der Liga. Vor allem im Strafraum gilt der Angreifer als verlässlicher Vollstrecker. Die Bilanz in seinen viereinhalb DSC-Jahren sucht seines Gleichen: 98 Tore in 137 Partien.

Darüber hinaus nimmt Kadiu innerhalb der Mannschaft zunehmend eine wichtige Rolle abseits des Toreschießens ein. Der erfahrene Offensivspieler gilt im Team als Ansprechpartner für jüngere Akteure und bringt seine Routine im Trainings- und Spielbetrieb ein. Der Verein sieht in ihm daher nicht nur einen torgefährlichen Stürmer, sondern auch einen wichtigen Führungsspieler.