DSC Wanne-Eickel präsentiert vier Sommerneuzugänge 89-facher Oberliga-Akteur kommt aus Essen von red · Gestern, 22:26 Uhr · 0 Leser

Mit Gilani verstärkt ein erfahrener Oberliga-Akteur ab Sommer den DSC Wanne-Eickel. – Foto: DSC Wanne-Eickel

Staffel 2-Westfalenligist DSC Wanne-Eickel steckt mitten im Aufstiegskampf zur Oberliga. Für die Spielzeit 2026/27 stehen die ersten vier Neuzugänge fest. Top-Transfer ist der 25-jährige Kiyan Gilani, der bereits viele Saisons in der Oberliga Westfalen verbracht hat. Bei seinen Stationen im Amateuroberhaus Westfalia Herne, TuS Haltern, TSG Sprockhövel und SpVgg Erkenschwick hat der offensive Mittelfeldspieler 89 Partien absolviert. Im vergangenen Sommer wechselte er in die Oberliga Niederrhein, kam bei ETB SW Essen bislang aber nicht zum Einsatz. Vom Landesligisten SV Wanne 11 kehrt Justin Mieszczak nach fünf Jahren zurück. Damals wechselte er in die Westfalenliga zum SV Sodingen, später zur Hammer SpVg. Seit Sommer 2023 geht der Offensivmann für den Lokalrivalen auf Torejagd. Aus der U19 des SC Westfalia Herne, die um den Aufstieg in die Westfalenliga kämpft, schließen sich Keeper Felix Pape und Verteidiger Hamza Topal dem DSC an.

Dustin Blum, Sportlicher Leiter des DSC, sagt zu Gilani: "Kiyan ist ein Spieler, der in der Oberliga konstant seine Qualität unter Beweis gestellt hat. Er bringt Erfahrung, Ruhe am Ball und offensive Durchschlagskraft mit. Genau solche Spielertypen brauchen wir, um den nächsten Schritt zu gehen. Umso glücklicher sind wir, dass wir ihn für den DSC gewinnen konnten.“ Gilani: „Die Gespräche waren von Anfang an sehr positiv und ich habe schnell gemerkt, dass ich unbedingt Teil dieses Projekts sein möchte. Ich identifiziere mich mit der Philosophie und den Zielen des Vereins. Einige Jungs aus dem Team kenne ich bereits, und ich freue mich darauf, die komplette Mannschaft kennenzulernen. Ich bin sehr glücklich über meinen Wechsel und kann es kaum erwarten, mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen und gemeinsam in die neue Saison zu starten.“

Blum zu Mieszczak: „Justin kennen wir natürlich bestens aus unserer eigenen Jugend. Seine Entwicklung ist richtig stark verlaufen, und wir haben ihn über die Jahre immer beobachtet. Er bringt Qualität, Dynamik und Spielintelligenz mit – genau das, was wir brauchen. Umso mehr freut es mich, dass wir ihn ab Sommer wieder zurück zum DSC holen können!“ Mieszczak: „Ich habe mich für den DSC entschieden, weil ich hier großes Potenzial sehe – sowohl im Team als auch im gesamten Verein. Ich möchte mich weiterentwickeln und meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison ab Sommer beitragen. Das Vertrauen der Verantwortlichen hat mir direkt ein sehr gutes Gefühl gegeben.“